somilitark написав:Фурса считает,что в проекте бюджета 2021 даже никто не напрягался думать где взять деньги,их просто организует НБУ за счёт рынка ОВГЗ,кто бы объяснил чукчам,что сейчас рынок,и никто бумагу солить под 10% на 2 года не хочет,а печать со станка это не рынок,это печалька для курса и уровня жизни трудящихся(((
Видимо кто уже прокняпал тему,тот и на всю "свободную гривну" берёт валюту,ведь может нас ждёт очередная спасительная кратная девальвация и даже 28.25 это копейки и аналог кто купит по 13 пожалеет. До выборов поморозятся,а потом включат спасительный девал, ведь после непонятного августа, в котором бюджет насобирал 102 ярда,ситуация со сбором налогов в сентябре катастрофическая,всего навсего 33 ярда и почти не компенсировали НДС. В бюджете 21 явно нереальные доходы,боюсь их просто закроют со станка и тогда даже курс 40 покажется адекватным и понятным.
somilitark, почему Вы запаниковали? Я с уважением и вниманием читал все Ваши посты, они были адекватны и разумны. А сейчас Вы запаниковали. Какие 40? Какая кратная девальвация? Кто сейчас сдерживает курс, заливая из ЗВР межбанк? Нету сейчас такого. Спокойно следите за размерами ЗВР. Я, например, очень спокоен за гривну. И планирую где-то в июне 2021 прикупить никомуненужного по курсу 27.00 Курс никто сейчас искусственно не регулирует. Есть какие то алени, которые как не в себя скупают никомуненужного по такому заоблачному курсу. Это просто паника. Она утихнет после 25 октября, когда алени поймут, что небо не упадёт на землю после выборов.
change_pm написав: На наших очах відбувається смерть капіталізму...і народження соціалізму...
Поки це ще не дуже видно, але варіантів у керівництв розвинутих держав і ЦБ немає.
Вы ошибаетесь. В развитых капстранах элементов социализма гораздо больше, чем в Украине. Другими словами: Украина - больше капиталистическая страна, чем США. В Украине более жёсткий капитализм: выживай кто как может, на государство не надйся, как нам долбят в голову с 1991 года. Надейся только на себя. А в США и других развитых странах малообеспеченные (или ленивые? тунеядцы?) больше защищены. Кто такие богатые: это умные, смелые, дальновидные, ответственные перед собой и близкими, не боящиеся никаких трудностей, не любящие "тёплых ванн", идущие напролом или в обход препятствий целеустремлённые, не жалеющие себя люди. Слава им и уважение. Кто такие бедные ? (у нас их ещё называют беспорадными) - это слабохарактерные, ленивые, не обладающие амбициями люди, не ставяшие перед собой высоких целей, которых по жизни несёт по течению, не способных преоболевать трудностей к высоко поставленным целям.
somilitark написав:Фурса считает,что в проекте бюджета 2021 даже никто не напрягался думать где взять деньги,их просто организует НБУ за счёт рынка ОВГЗ,кто бы объяснил чукчам,что сейчас рынок,и никто бумагу солить под 10% на 2 года не хочет,а печать со станка это не рынок,это печалька для курса и уровня жизни трудящихся(((
Видимо кто уже прокняпал тему,тот и на всю "свободную гривну" берёт валюту,ведь может нас ждёт очередная спасительная кратная девальвация и даже 28.25 это копейки и аналог кто купит по 13 пожалеет. До выборов поморозятся,а потом включат спасительный девал, ведь после непонятного августа, в котором бюджет насобирал 102 ярда,ситуация со сбором налогов в сентябре катастрофическая,всего навсего 33 ярда и почти не компенсировали НДС. В бюджете 21 явно нереальные доходы,боюсь их просто закроют со станка и тогда даже курс 40 покажется адекватным и понятным.
andrein написав:Раньше это просто решалось. Крепили бомбы на крыльях самолётов и летели бомбить конкурентов. Но сейчас бомбы стали ядреными и желания лететь не у кого особо нет. Опять тупик.
Вставлю свої 5 копійок
На наших очах відбувається смерть капіталізму...і народження соціалізму...
Поки це ще не дуже видно, але варіантів у керівництв розвинутих держав і ЦБ немає.
Смеха така: - друкування грощей - викуп облігацій (смітевих в тому числі) / виплата допомоги безробітним - ріст держборга. - через високе боргове навантаження і низький попит через недостатні можливості заробітка - банкротство основних компаній, які прокредитовані ЦБ. - вчорашні приватні компанії будуть за 1 долар викуплені державою - стають державними, що неможливо було б уявити раніше - головне, що підприємства виробляють продукт і дають роботу.
Це все стосується великих підприємств традиційної економіки. Віртуальна економіка в цей час відчуває себе ОК!
Карл Маркс про це ще майже 150 років тому писав.
Тільки більшовики трохи поспішили, коли ще рівень капіталізації виробництва та продуктивності праці не дійшов до потрібного рівня.