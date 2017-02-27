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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 вер, 2020 19:07
Извините ,Удалил , Задвоилось .
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Додано: Суб 19 вер, 2020 19:43
change_pm написав:
Вставлю свої 5 копійок
На наших очах відбувається смерть капіталізму...і народження соціалізму.
..
Поки це ще не дуже видно, але варіантів у керівництв розвинутих держав і ЦБ немає.
Смеха така:
- друкування грощей - викуп облігацій (смітевих в тому числі) / виплата допомоги безробітним - ріст держборга.
- через високе боргове навантаження і низький попит через недостатні можливості заробітка - банкротство основних компаній, які прокредитовані ЦБ.
- вчорашні приватні компанії будуть за 1 долар викуплені державою - стають державними, що неможливо було б уявити раніше - головне, що підприємства виробляють продукт і дають роботу.
Це все стосується великих підприємств традиційної економіки.
Віртуальна економіка в цей час відчуває себе ОК!
flyman написав:
Карл Маркс про це ще майже 150 років тому писав.
Тільки більшовики трохи поспішили, коли ще рівень капіталізації виробництва та продуктивності праці не дійшов до потрібного рівня. Дивимся на Швецію, Норвегію, Фінляндію, Данію...
Дивимось, заздримо і готуємо запрягати коней і орати землю
Чи хтось тут думає, що Україну хтось буде розвивати????
Висмочтуть останні мізки, і усе, будете згадувати початок 20 сторіччя і як тоді доводилось виживати.
Востаннє редагувалось change_pm
в Суб 19 вер, 2020 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 19:48
Деякі великі людє ТАКИ дивились в майбутнє... Можливо майбутне, яке вони описували в своїх книгах, було не 20 сторіччя, а, наприклад, 21 чи 22.
Амвросий написав: flyman написав:
КМ писав, що капіталізм із часом стає акціонерним, тобто "народним", і в якийсь момент перетвориться в соціалізм, а потім, із ростом продуктивності праці в комунізм.
КМ ошибался, в его время это можно понять, но сейчас мы-то уже знаем, что социализм превращается не в коммунизм, а в олигархию, которая ведет к деградации и упадку - это тупиковый путь
100 років тому такого не було, так що я вірю, в те що я пишу. І також я вірю, що я соціалізм побачу, і зможу ним насолодитись.
Канадська поліція повідомила про курйозний і потенційно небезпечний випадок, який закінчився благополучно. Дорожній патруль отримав повідомлення про легковик, який рухається з перевищенням швидкості. Коли екіпаж наздогнав машину, з’ясувалося, що вона їде сама – водій і пасажир сплять.
Автомобілем виявилася Tesla Model S 2019 року випуску. Обидва передніх сидіння були повністю відкинуті, тому з боку поліцейським здалося, що в машині нікого немає. Легковик рухався зі швидкістю 140 км/год при максимально дозволених 110 км/год на шосе біля міста Понока в Канаді. Цікаво, що коли поліцейська машина наздогнала Tesla, та автоматично прискорилася до 150 км/год.
Переслідувавший електрокар сержант поліції Даррін Тернбулл розповів CBC News, що за 23 роки служби ніколи не бачив подібного. Втім, додав він, раніше і настільки розумних машин не існувало. Однак в поліції відзначили, що, незважаючи на впроваджувані смарт-асистенти в нових автомобілях, водій як і раніше зобов’язаний контролювати управління машиною.
Нарешті машину вдалося зупинити. Водієм виявився 20-річний хлопець. Його позбавили водійських прав на добу за водіння в стомленому стані, але потім проти молодої людини висунули звинувачення в небезпечному водінні. Інцидент стався ще 9 липня, проте поліція повідомила про нього лише зараз.
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