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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6414641564166417

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 286
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
142
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Извините ,Удалил , Задвоилось .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 19:43

  change_pm написав:Вставлю свої 5 копійок :)

На наших очах відбувається смерть капіталізму...і народження соціалізму... :)

Поки це ще не дуже видно, але варіантів у керівництв розвинутих держав і ЦБ немає.

Смеха така:
- друкування грощей - викуп облігацій (смітевих в тому числі) / виплата допомоги безробітним - ріст держборга.
- через високе боргове навантаження і низький попит через недостатні можливості заробітка - банкротство основних компаній, які прокредитовані ЦБ.
- вчорашні приватні компанії будуть за 1 долар викуплені державою - стають державними, що неможливо було б уявити раніше - головне, що підприємства виробляють продукт і дають роботу.

Це все стосується великих підприємств традиційної економіки.
Віртуальна економіка в цей час відчуває себе ОК!

  flyman написав:Карл Маркс про це ще майже 150 років тому писав.

Тільки більшовики трохи поспішили, коли ще рівень капіталізації виробництва та продуктивності праці не дійшов до потрібного рівня.

Дивимся на Швецію, Норвегію, Фінляндію, Данію...

Дивимось, заздримо і готуємо запрягати коней і орати землю :)

Чи хтось тут думає, що Україну хтось буде розвивати???? :lol:

Висмочтуть останні мізки, і усе, будете згадувати початок 20 сторіччя і як тоді доводилось виживати.
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 19 вер, 2020 19:49, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 19:48

  Амвросий написав:
  flyman написав:КМ писав, що капіталізм із часом стає акціонерним, тобто "народним", і в якийсь момент перетвориться в соціалізм, а потім, із ростом продуктивності праці в комунізм.


КМ ошибался, в его время это можно понять, но сейчас мы-то уже знаем, что социализм превращается не в коммунизм, а в олигархию, которая ведет к деградации и упадку - это тупиковый путь :)

Деякі великі людє ТАКИ дивились в майбутнє... Можливо майбутне, яке вони описували в своїх книгах, було не 20 сторіччя, а, наприклад, 21 чи 22.

100 років тому такого не було, так що я вірю, в те що я пишу. І також я вірю, що я соціалізм побачу, і зможу ним насолодитись.
Канадська поліція повідомила про курйозний і потенційно небезпечний випадок, який закінчився благополучно. Дорожній патруль отримав повідомлення про легковик, який рухається з перевищенням швидкості. Коли екіпаж наздогнав машину, з’ясувалося, що вона їде сама – водій і пасажир сплять.
Автомобілем виявилася Tesla Model S 2019 року випуску. Обидва передніх сидіння були повністю відкинуті, тому з боку поліцейським здалося, що в машині нікого немає. Легковик рухався зі швидкістю 140 км/год при максимально дозволених 110 км/год на шосе біля міста Понока в Канаді. Цікаво, що коли поліцейська машина наздогнала Tesla, та автоматично прискорилася до 150 км/год.
Переслідувавший електрокар сержант поліції Даррін Тернбулл розповів CBC News, що за 23 роки служби ніколи не бачив подібного. Втім, додав він, раніше і настільки розумних машин не існувало. Однак в поліції відзначили, що, незважаючи на впроваджувані смарт-асистенти в нових автомобілях, водій як і раніше зобов’язаний контролювати управління машиною.
Нарешті машину вдалося зупинити. Водієм виявився 20-річний хлопець. Його позбавили водійських прав на добу за водіння в стомленому стані, але потім проти молодої людини висунули звинувачення в небезпечному водінні. Інцидент стався ще 9 липня, проте поліція повідомила про нього лише зараз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:06

  change_pm написав:Деякі великі людє ТАКИ дивились в майбутнє... Можливо майбутне, яке вони описували в своїх книгах, було не 20 сторіччя, а, наприклад, 21 чи 22.


Да, Джордж Оруэл красочно описал будущее в романе "1984", только с годом немного не угадал. Кстати прекрасное описание развитого социализма и к чему это приводит... :D

Помните лозунги ангсоца? А новояз, двоемыслие, мыслепреступления, министерство правды и т.п. Как всё тонко подмечено... :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:44

Голова Мінфіну про наступний транш МВФ у грудні: Такою інформацією не володію

:|
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:50

  холява написав:Добрый Вечер .
Целый день на даче.
Хотелось бы Поздравить с Праздником РОШ
ГА-ШАНА !
Пусть следующий год будет лучше и успешней чем уходящий !
Всем Здоровья !

Шана това у метука!
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Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:46

  UA написав:https://biz.censor.net/news/3220004/deputat_evroparlamenta_zayavila_ob_ugroze_dlya_bezvizovogo_rejima_ukrainy_izza_naznacheniya_glavy_sap
Кстати, почему ещё нет паники на валютном рынке?
Где очереди в обменки?

Зачем очереди? В обменках просто пропадает валюта. "Перезвоните после обеда, какой будет курс не знаем".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 11:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  UA написав:https://biz.censor.net/news/3220004/deputat_evroparlamenta_zayavila_ob_ugroze_dlya_bezvizovogo_rejima_ukrainy_izza_naznacheniya_glavy_sap
Кстати, почему ещё нет паники на валютном рынке?
Где очереди в обменки?
безвиза уже полгода нет и все ок
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 11:11

  Grand Touring написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  UA написав:https://biz.censor.net/news/3220004/deputat_evroparlamenta_zayavila_ob_ugroze_dlya_bezvizovogo_rejima_ukrainy_izza_naznacheniya_glavy_sap
Кстати, почему ещё нет паники на валютном рынке?
Где очереди в обменки?
безвиза уже полгода нет и все ок

Все ок! только курс 28+ вместо 24+ как было пол года назад.
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vladus17
 
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