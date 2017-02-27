На наших очах відбувається смерть капіталізму...і народження соціалізму...
Поки це ще не дуже видно, але варіантів у керівництв розвинутих держав і ЦБ немає.
Смеха така: - друкування грощей - викуп облігацій (смітевих в тому числі) / виплата допомоги безробітним - ріст держборга. - через високе боргове навантаження і низький попит через недостатні можливості заробітка - банкротство основних компаній, які прокредитовані ЦБ. - вчорашні приватні компанії будуть за 1 долар викуплені державою - стають державними, що неможливо було б уявити раніше - головне, що підприємства виробляють продукт і дають роботу.
Це все стосується великих підприємств традиційної економіки. Віртуальна економіка в цей час відчуває себе ОК!
flyman написав:Карл Маркс про це ще майже 150 років тому писав.
Тільки більшовики трохи поспішили, коли ще рівень капіталізації виробництва та продуктивності праці не дійшов до потрібного рівня.
Дивимся на Швецію, Норвегію, Фінляндію, Данію...
Дивимось, заздримо і готуємо запрягати коней і орати землю
Чи хтось тут думає, що Україну хтось буде розвивати????
Висмочтуть останні мізки, і усе, будете згадувати початок 20 сторіччя і як тоді доводилось виживати.
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 19 вер, 2020 19:49, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:КМ писав, що капіталізм із часом стає акціонерним, тобто "народним", і в якийсь момент перетвориться в соціалізм, а потім, із ростом продуктивності праці в комунізм.
КМ ошибался, в его время это можно понять, но сейчас мы-то уже знаем, что социализм превращается не в коммунизм, а в олигархию, которая ведет к деградации и упадку - это тупиковый путь
Деякі великі людє ТАКИ дивились в майбутнє... Можливо майбутне, яке вони описували в своїх книгах, було не 20 сторіччя, а, наприклад, 21 чи 22.
100 років тому такого не було, так що я вірю, в те що я пишу. І також я вірю, що я соціалізм побачу, і зможу ним насолодитись.
Канадська поліція повідомила про курйозний і потенційно небезпечний випадок, який закінчився благополучно. Дорожній патруль отримав повідомлення про легковик, який рухається з перевищенням швидкості. Коли екіпаж наздогнав машину, з’ясувалося, що вона їде сама – водій і пасажир сплять. Автомобілем виявилася Tesla Model S 2019 року випуску. Обидва передніх сидіння були повністю відкинуті, тому з боку поліцейським здалося, що в машині нікого немає. Легковик рухався зі швидкістю 140 км/год при максимально дозволених 110 км/год на шосе біля міста Понока в Канаді. Цікаво, що коли поліцейська машина наздогнала Tesla, та автоматично прискорилася до 150 км/год. Переслідувавший електрокар сержант поліції Даррін Тернбулл розповів CBC News, що за 23 роки служби ніколи не бачив подібного. Втім, додав він, раніше і настільки розумних машин не існувало. Однак в поліції відзначили, що, незважаючи на впроваджувані смарт-асистенти в нових автомобілях, водій як і раніше зобов’язаний контролювати управління машиною. Нарешті машину вдалося зупинити. Водієм виявився 20-річний хлопець. Його позбавили водійських прав на добу за водіння в стомленому стані, але потім проти молодої людини висунули звинувачення в небезпечному водінні. Інцидент стався ще 9 липня, проте поліція повідомила про нього лише зараз.
UA написав:https://biz.censor.net/news/3220004/deputat_evroparlamenta_zayavila_ob_ugroze_dlya_bezvizovogo_rejima_ukrainy_izza_naznacheniya_glavy_sap Кстати, почему ещё нет паники на валютном рынке? Где очереди в обменки?
Зачем очереди? В обменках просто пропадает валюта. "Перезвоните после обеда, какой будет курс не знаем".
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
UA написав:https://biz.censor.net/news/3220004/deputat_evroparlamenta_zayavila_ob_ugroze_dlya_bezvizovogo_rejima_ukrainy_izza_naznacheniya_glavy_sap Кстати, почему ещё нет паники на валютном рынке? Где очереди в обменки?
UA написав:https://biz.censor.net/news/3220004/deputat_evroparlamenta_zayavila_ob_ugroze_dlya_bezvizovogo_rejima_ukrainy_izza_naznacheniya_glavy_sap Кстати, почему ещё нет паники на валютном рынке? Где очереди в обменки?
безвиза уже полгода нет и все ок
Все ок! только курс 28+ вместо 24+ как было пол года назад.
По теме ветки: имхо, доляр после 25 октября камушком вниз до 27.00, так как ЗВР сказочно велики
Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда. И уже не будут такими сказочными... Вернее просто сократятся почти в 2 раза. Ну то же всё фигня, верно? Так что сливайте по 28.15 сейчас, потом же по 27 будет.
Украина до конца 2020 года должна вернуть $5,6 млрд
Выплаты по валовому внешнему долгу, включающему обязательства НБУ, Кабинета министров, предприятий и банков всех форм собственности, в октябре-декабре составят $5,587 млрд.