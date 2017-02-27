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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6415641664176418

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 286
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
142
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:28

Курс долара в містах України (валютні аукціони, ЧР)

Зображення
https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/all/
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:Все ок! только курс 28+ вместо 24+ как было пол года назад.

Период чудес для лохов закончился. Теперь наступает суровая реальность. Денег нет и не будет. В бюджете дыра 300+ миллиардов гривен. И она совсем не уменьшается. Даже несмотря на постоянное скрытое урезание расходов бюджета и такие же постоянные корректировки планов по доходам. Задолженности по зарплатам и прочим выплатам растут каждый месяц. Плюс с новым кредитованием проблема за проблемой. Теперь вот еще с Евросоюзом схлестнулись из-за назначений в САП. То есть 1.5 ярда евро кредита нам уже не ждать. Ну и вишенка на торт - объемы выплат по прошлым долгам на остаток 2020 года и на 2021.

В 2021 году выплаты по валовому внешнему долгу составят $15,602 млрд, из них $11,158 млрд — погашение самого долга, $4,444 млрд – процентные выплаты.

Пиковые выплаты в 2021 году приходятся на III квартал — $5,734 млрд и на I квартал — $4,691 млрд.

Как сообщалось ранее, в соответствии с графиком плановых платежей по внешней задолженности, в III квартале 2020 года Украина должна вернуть $6,2 млрд.

Берем калькуляторы и считаем, сколько там в "закромах Родины" останется денег после всех этих выплат. Плюсуем сюда еще 270 миллиардов гривен дефицита бюджета на 2021 год к имеющимся на сейчас 340 ярдам за этот год - и имеем на выходе картину маслом. Так что свидетели секты "па 24", удачи вам!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 14:01

  yuri_m написав:
  vladus17 написав:Все ок! только курс 28+ вместо 24+ как было пол года назад.

Период чудес для лохов закончился. Теперь наступает суровая реальность. Денег нет и не будет. В бюджете дыра 300+ миллиардов гривен. И она совсем не уменьшается. Даже несмотря на постоянное скрытое урезание расходов бюджета и такие же постоянные корректировки планов по доходам. Задолженности по зарплатам и прочим выплатам растут каждый месяц. Плюс с новым кредитованием проблема за проблемой. Теперь вот еще с Евросоюзом схлестнулись из-за назначений в САП. То есть 1.5 ярда евро кредита нам уже не ждать. Ну и вишенка на торт - объемы выплат по прошлым долгам на остаток 2020 года и на 2021.

В 2021 году выплаты по валовому внешнему долгу составят $15,602 млрд, из них $11,158 млрд — погашение самого долга, $4,444 млрд – процентные выплаты.

Пиковые выплаты в 2021 году приходятся на III квартал — $5,734 млрд и на I квартал — $4,691 млрд.

Как сообщалось ранее, в соответствии с графиком плановых платежей по внешней задолженности, в III квартале 2020 года Украина должна вернуть $6,2 млрд.

Берем калькуляторы и считаем, сколько там в "закромах Родины" останется денег после всех этих выплат. Плюсуем сюда еще 270 миллиардов гривен дефицита бюджета на 2021 год к имеющимся на сейчас 340 ярдам за этот год - и имеем на выходе картину маслом. Так что свидетели секты "па 24", удачи вам!


в целом будет девал, согласен :wink:
но не будет чистого погашения, будет перекредитовка - обычная практика при кредитовании. не будет перекредитовки - будет дефолт, вот и все.
а дыру в бюджете будут закрывать либо новыми займами, либо станком - второе скорей. никакого погашения долгов не будет
Shaman
 
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