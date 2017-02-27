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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:28
Курс долара в містах України (валютні аукціони, ЧР)
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Период чудес для лохов закончился. Теперь наступает суровая реальность. Денег нет и не будет. В бюджете дыра 300+ миллиардов гривен. И она совсем не уменьшается. Даже несмотря на постоянное скрытое урезание расходов бюджета и такие же постоянные корректировки планов по доходам. Задолженности по зарплатам и прочим выплатам растут каждый месяц. Плюс с новым кредитованием проблема за проблемой. Теперь вот еще с Евросоюзом схлестнулись из-за назначений в САП. То есть 1.5 ярда евро кредита нам уже не ждать. Ну и вишенка на торт - объемы выплат по прошлым долгам на остаток 2020 года и на 2021.
В 2021 году выплаты по валовому внешнему долгу составят $15,602 млрд, из них $11,158 млрд — погашение самого долга, $4,444 млрд – процентные выплаты.
Пиковые выплаты в 2021 году приходятся на III квартал — $5,734 млрд и на I квартал — $4,691 млрд.
Как сообщалось ранее, в соответствии с графиком плановых платежей по внешней задолженности, в III квартале 2020 года Украина должна вернуть $6,2 млрд.
Берем калькуляторы и считаем, сколько там в "закромах Родины" останется денег после всех этих выплат. Плюсуем сюда еще 270 миллиардов гривен дефицита бюджета на 2021 год к имеющимся на сейчас 340 ярдам за этот год - и имеем на выходе картину маслом. Так что свидетели секты "па 24", удачи вам!
Додано: Нед 20 вер, 2020 14:01
в целом будет девал, согласен
но не будет чистого погашения, будет перекредитовка - обычная практика при кредитовании. не будет перекредитовки - будет дефолт, вот и все.
а дыру в бюджете будут закрывать либо новыми займами, либо станком - второе скорей. никакого погашения долгов не будет
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