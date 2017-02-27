Додано: Нед 20 вер, 2020 13:31

vladus17 написав: Все ок! только курс 28+ вместо 24+ как было пол года назад. Все ок! только курс 28+ вместо 24+ как было пол года назад.

Период чудес для лохов закончился. Теперь наступает суровая реальность. Денег нет и не будет. В бюджете дыра 300+ миллиардов гривен. И она совсем не уменьшается. Даже несмотря на постоянное скрытое урезание расходов бюджета и такие же постоянные корректировки планов по доходам. Задолженности по зарплатам и прочим выплатам растут каждый месяц. Плюс с новым кредитованием проблема за проблемой. Теперь вот еще с Евросоюзом схлестнулись из-за назначений в САП. То есть 1.5 ярда евро кредита нам уже не ждать. Ну и вишенка на торт - объемы выплат по прошлым долгам на остаток 2020 года и на 2021.Берем калькуляторы и считаем, сколько там в "закромах Родины" останется денег после всех этих выплат. Плюсуем сюда еще 270 миллиардов гривен дефицита бюджета на 2021 год к имеющимся на сейчас 340 ярдам за этот год - и имеем на выходе картину маслом. Так что свидетели секты "па 24", удачи вам!