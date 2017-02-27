Додано: Нед 20 вер, 2020 15:01

Куда дальше двинется курс? Постараюсь посмотреть на этот вопрос под углом макроэкономических показателей.

1. Дефицит внешней торговли за январь - июль составил 2,1 млрд долларов в этом году (в прошлом за этот же отрезок было 4,9 млрд). Дефицит снизился за счет более резкого сокращения импорта, экспорт просел слабее (в основном импорта энергетического и потребительского).

По моим оценкам, энергетический импорт в этом году будет скромным, т.к. газа в хранилищах у нас "завались"(уже больше 25 млрд. кубов, больше чем надо на зиму). Топливо для аграриев уже также завезено. Нефть все еще на низких уровнях.

2. Дефицит бюджета. За январь-июль он был 51 млрд. гривен. ВВП за этот период составило примерно 2 трлн. гривен. Т.е., фактический дефицит был в районе 2,5% ВВП во время жесткой фазы карантина. В августе бюджет был профицитным, дефицит сократился примерно до 40 млрд. Т.е., по факту мы имеем дефицит в районе 2% ВВП.

НЕ верю, что с 40 скакнем на 300 за 4 месяца. Рост расходов на 60 млрд в месяц? Да ну.

3. И вот почему. Остаток на ЕКС снижается, на 1 сентября там было 45 млрд. Достаточно хорошо, но на 1 июля было больше 70. При этом Министерство финансов отчаянно экономит деньги «В январе-августе 2020 года расходы по общему фонду госбюджета составили 646,6 млрд грн, или 87,4% от росписи отчетного периода».

Т.е., финансирует зарплаты, пенсии; обслуживание долга; и "Большую стройку". И все.

4. Я понимаю, почему министр Марченко вызывает такое недовольство у депутатов. Ведь их ведомства и их интересы остались на голодном пайке. Но у него просто нет денег, чтобы тратить. ОВГЗ продаются очень плохо, а нерезиденты продолжают выходить из них.

5. Так что с курсом? Торговый баланс пока не может подсобить укреплению гривны. Нерезиденты тоже не несут доллар на межбанк. Население могло бы подсобить, но в текущих условиях "внутренний кэрри-трейд" не особо интересен. Низкие ставки, высокие риски.

Скорее всего, будем медленно расти, нащупывая баланс спрос/предложение. Пока снова не прийдет Нафтогаз, и не порушит все расклады

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