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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:28
Курс долара в містах України (валютні аукціони, ЧР)
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Период чудес для лохов закончился. Теперь наступает суровая реальность. Денег нет и не будет. В бюджете дыра 300+ миллиардов гривен. И она совсем не уменьшается. Даже несмотря на постоянное скрытое урезание расходов бюджета и такие же постоянные корректировки планов по доходам. Задолженности по зарплатам и прочим выплатам растут каждый месяц. Плюс с новым кредитованием проблема за проблемой. Теперь вот еще с Евросоюзом схлестнулись из-за назначений в САП. То есть 1.5 ярда евро кредита нам уже не ждать. Ну и вишенка на торт - объемы выплат по прошлым долгам на остаток 2020 года и на 2021.
В 2021 году выплаты по валовому внешнему долгу составят $15,602 млрд, из них $11,158 млрд — погашение самого долга, $4,444 млрд – процентные выплаты.
Пиковые выплаты в 2021 году приходятся на III квартал — $5,734 млрд и на I квартал — $4,691 млрд.
Как сообщалось ранее, в соответствии с графиком плановых платежей по внешней задолженности, в III квартале 2020 года Украина должна вернуть $6,2 млрд.
Берем калькуляторы и считаем, сколько там в "закромах Родины" останется денег после всех этих выплат. Плюсуем сюда еще 270 миллиардов гривен дефицита бюджета на 2021 год к имеющимся на сейчас 340 ярдам за этот год - и имеем на выходе картину маслом. Так что свидетели секты "па 24", удачи вам!
Додано: Нед 20 вер, 2020 14:01
в целом будет девал, согласен
но не будет чистого погашения, будет перекредитовка - обычная практика при кредитовании. не будет перекредитовки - будет дефолт, вот и все.
а дыру в бюджете будут закрывать либо новыми займами, либо станком - второе скорей. никакого погашения долгов не будет
Додано: Нед 20 вер, 2020 14:34
yuri_m
Не надо путать внешний валовый долг и внешний государственный долг. Частники могут быть должны сами себе (своим юр. лицам в другой юрисдикции), либо родственным структурам. Также следует помнить о торговых кредитах, которые часто пролонгируются
https://novo.od.ua/
Додано: Нед 20 вер, 2020 15:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Куда дальше двинется курс? Постараюсь посмотреть на этот вопрос под углом макроэкономических показателей.
1. Дефицит внешней торговли за январь - июль составил 2,1 млрд долларов в этом году (в прошлом за этот же отрезок было 4,9 млрд). Дефицит снизился за счет более резкого сокращения импорта, экспорт просел слабее (в основном импорта энергетического и потребительского).
По моим оценкам, энергетический импорт в этом году будет скромным, т.к. газа в хранилищах у нас "завались"(уже больше 25 млрд. кубов, больше чем надо на зиму). Топливо для аграриев уже также завезено. Нефть все еще на низких уровнях.
2. Дефицит бюджета. За январь-июль он был 51 млрд. гривен. ВВП за этот период составило примерно 2 трлн. гривен. Т.е., фактический дефицит был в районе 2,5% ВВП во время жесткой фазы карантина. В августе бюджет был профицитным, дефицит сократился примерно до 40 млрд. Т.е., по факту мы имеем дефицит в районе 2% ВВП.
НЕ верю, что с 40 скакнем на 300 за 4 месяца. Рост расходов на 60 млрд в месяц? Да ну.
3. И вот почему. Остаток на ЕКС снижается, на 1 сентября там было 45 млрд. Достаточно хорошо, но на 1 июля было больше 70. При этом Министерство финансов отчаянно экономит деньги «В январе-августе 2020 года расходы по общему фонду госбюджета составили 646,6 млрд грн, или 87,4% от росписи отчетного периода».
Т.е., финансирует зарплаты, пенсии; обслуживание долга; и "Большую стройку". И все.
4. Я понимаю, почему министр Марченко вызывает такое недовольство у депутатов. Ведь их ведомства и их интересы остались на голодном пайке. Но у него просто нет денег, чтобы тратить. ОВГЗ продаются очень плохо, а нерезиденты продолжают выходить из них.
5. Так что с курсом? Торговый баланс пока не может подсобить укреплению гривны. Нерезиденты тоже не несут доллар на межбанк. Население могло бы подсобить, но в текущих условиях "внутренний кэрри-трейд" не особо интересен. Низкие ставки, высокие риски.
Скорее всего, будем медленно расти, нащупывая баланс спрос/предложение. Пока снова не прийдет Нафтогаз, и не порушит все расклады
https://novo.od.ua/
Додано: Нед 20 вер, 2020 15:25
Казочки про білого бичка.
У 2020 було найбільше боргове навантаження, по валюті,
у 2021 буде менше.
Крім того, у 2020 від гастріків на 1 ярд менше валютних надходжень,
У 2021 вони перевищать рівень 2019 року.
Крім того, по ОВДП іде заміщення дорогих "шоколадно-смалених" запозичень на дешеві "самоктчиків-соросят-ахметят" в грн.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 20 вер, 2020 15:27
ага, а ще закриють безвіз, і європейські дупи будуть самі митися а полуниці в кошики набиратися, аффтар жгі істчо
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 20 вер, 2020 15:27
Путай, не путай, а корпоративный долг тоже платежом красен, как и государственный.
В 2013-м валовый внешний долг составлял 142 млрд долларов, а в 2016-м - уже 114. Вырос страновый риск, ослабилась экономика, и перекредитование сильно усложнилось - пришлось отдавать, а не только пролонгировать.
В это раз будет так же. На сегодня валовый внешний долг составляет 123 млрд, и на 5-10% в ближайшие годы с гарантией уменьшится - эта дельта (наряду с другими факторами) будет давить на курс, поскольку усилит спрос на валюту.
ВВП январь-июль - 1,89 трлн. Из 7 месяцев 3 первых были еще докризисными (падение ВВП 1 кв. - всего 1,3%, а во 2-м - уже 11,4%). Дефицит бюджета в кризисный период апрель-июль - 7%. Доходы бюджета выросли за счет неорганики - высокой прибыли 2019-г, выплаченной в форме дивидендов государству в 2020-м. При этом собираемость доходов с апреля крайне низкая к прошлому году - от 70 до 90%.
Так что не приукрашайте. От гипердевальвации нас удерживает только одно - сверхмягкая монетарная политика ФРС США.
Додано: Нед 20 вер, 2020 15:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый День .
Приехал из Днепра .
Все празднуют Новый Год !
28 прием -28.20 продажа , словно сговорились .
Патрик УМКА!
Додано: Нед 20 вер, 2020 16:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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