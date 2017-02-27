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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6415641664176418

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 286
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
142
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:28

Курс долара в містах України (валютні аукціони, ЧР)

Зображення
https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/all/
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:Все ок! только курс 28+ вместо 24+ как было пол года назад.

Период чудес для лохов закончился. Теперь наступает суровая реальность. Денег нет и не будет. В бюджете дыра 300+ миллиардов гривен. И она совсем не уменьшается. Даже несмотря на постоянное скрытое урезание расходов бюджета и такие же постоянные корректировки планов по доходам. Задолженности по зарплатам и прочим выплатам растут каждый месяц. Плюс с новым кредитованием проблема за проблемой. Теперь вот еще с Евросоюзом схлестнулись из-за назначений в САП. То есть 1.5 ярда евро кредита нам уже не ждать. Ну и вишенка на торт - объемы выплат по прошлым долгам на остаток 2020 года и на 2021.

В 2021 году выплаты по валовому внешнему долгу составят $15,602 млрд, из них $11,158 млрд — погашение самого долга, $4,444 млрд – процентные выплаты.

Пиковые выплаты в 2021 году приходятся на III квартал — $5,734 млрд и на I квартал — $4,691 млрд.

Как сообщалось ранее, в соответствии с графиком плановых платежей по внешней задолженности, в III квартале 2020 года Украина должна вернуть $6,2 млрд.

Берем калькуляторы и считаем, сколько там в "закромах Родины" останется денег после всех этих выплат. Плюсуем сюда еще 270 миллиардов гривен дефицита бюджета на 2021 год к имеющимся на сейчас 340 ярдам за этот год - и имеем на выходе картину маслом. Так что свидетели секты "па 24", удачи вам!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 14:01

  yuri_m написав:
  vladus17 написав:Все ок! только курс 28+ вместо 24+ как было пол года назад.

Период чудес для лохов закончился. Теперь наступает суровая реальность. Денег нет и не будет. В бюджете дыра 300+ миллиардов гривен. И она совсем не уменьшается. Даже несмотря на постоянное скрытое урезание расходов бюджета и такие же постоянные корректировки планов по доходам. Задолженности по зарплатам и прочим выплатам растут каждый месяц. Плюс с новым кредитованием проблема за проблемой. Теперь вот еще с Евросоюзом схлестнулись из-за назначений в САП. То есть 1.5 ярда евро кредита нам уже не ждать. Ну и вишенка на торт - объемы выплат по прошлым долгам на остаток 2020 года и на 2021.

В 2021 году выплаты по валовому внешнему долгу составят $15,602 млрд, из них $11,158 млрд — погашение самого долга, $4,444 млрд – процентные выплаты.

Пиковые выплаты в 2021 году приходятся на III квартал — $5,734 млрд и на I квартал — $4,691 млрд.

Как сообщалось ранее, в соответствии с графиком плановых платежей по внешней задолженности, в III квартале 2020 года Украина должна вернуть $6,2 млрд.

Берем калькуляторы и считаем, сколько там в "закромах Родины" останется денег после всех этих выплат. Плюсуем сюда еще 270 миллиардов гривен дефицита бюджета на 2021 год к имеющимся на сейчас 340 ярдам за этот год - и имеем на выходе картину маслом. Так что свидетели секты "па 24", удачи вам!


в целом будет девал, согласен :wink:
но не будет чистого погашения, будет перекредитовка - обычная практика при кредитовании. не будет перекредитовки - будет дефолт, вот и все.
а дыру в бюджете будут закрывать либо новыми займами, либо станком - второе скорей. никакого погашения долгов не будет
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 14:34

yuri_m
Не надо путать внешний валовый долг и внешний государственный долг. Частники могут быть должны сами себе (своим юр. лицам в другой юрисдикции), либо родственным структурам. Также следует помнить о торговых кредитах, которые часто пролонгируются
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Волк
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Куда дальше двинется курс? Постараюсь посмотреть на этот вопрос под углом макроэкономических показателей.
1. Дефицит внешней торговли за январь - июль составил 2,1 млрд долларов в этом году (в прошлом за этот же отрезок было 4,9 млрд). Дефицит снизился за счет более резкого сокращения импорта, экспорт просел слабее (в основном импорта энергетического и потребительского).
По моим оценкам, энергетический импорт в этом году будет скромным, т.к. газа в хранилищах у нас "завались"(уже больше 25 млрд. кубов, больше чем надо на зиму). Топливо для аграриев уже также завезено. Нефть все еще на низких уровнях.
2. Дефицит бюджета. За январь-июль он был 51 млрд. гривен. ВВП за этот период составило примерно 2 трлн. гривен. Т.е., фактический дефицит был в районе 2,5% ВВП во время жесткой фазы карантина. В августе бюджет был профицитным, дефицит сократился примерно до 40 млрд. Т.е., по факту мы имеем дефицит в районе 2% ВВП.
НЕ верю, что с 40 скакнем на 300 за 4 месяца. Рост расходов на 60 млрд в месяц? Да ну.
3. И вот почему. Остаток на ЕКС снижается, на 1 сентября там было 45 млрд. Достаточно хорошо, но на 1 июля было больше 70. При этом Министерство финансов отчаянно экономит деньги «В январе-августе 2020 года расходы по общему фонду госбюджета составили 646,6 млрд грн, или 87,4% от росписи отчетного периода».
Т.е., финансирует зарплаты, пенсии; обслуживание долга; и "Большую стройку". И все.
4. Я понимаю, почему министр Марченко вызывает такое недовольство у депутатов. Ведь их ведомства и их интересы остались на голодном пайке. Но у него просто нет денег, чтобы тратить. ОВГЗ продаются очень плохо, а нерезиденты продолжают выходить из них.
5. Так что с курсом? Торговый баланс пока не может подсобить укреплению гривны. Нерезиденты тоже не несут доллар на межбанк. Население могло бы подсобить, но в текущих условиях "внутренний кэрри-трейд" не особо интересен. Низкие ставки, высокие риски.
Скорее всего, будем медленно расти, нащупывая баланс спрос/предложение. Пока снова не прийдет Нафтогаз, и не порушит все расклады
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:25

  yuri_m написав:
  Yuri_61 написав:А что тут за флуд развели?

По теме ветки: имхо, доляр после 25 октября камушком вниз до 27.00, так как
ЗВР сказочно велики

Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда. И уже не будут такими сказочными... Вернее просто сократятся почти в 2 раза. Ну то же всё фигня, верно? Так что сливайте по 28.15 сейчас, потом же по 27 будет. :mrgreen:

Украина до конца 2020 года должна вернуть $5,6 млрд

Выплаты по валовому внешнему долгу, включающему обязательства НБУ, Кабинета министров, предприятий и банков всех форм собственности, в октябре-декабре составят $5,587 млрд.

Казочки про білого бичка.
У 2020 було найбільше боргове навантаження, по валюті,
у 2021 буде менше.
Крім того, у 2020 від гастріків на 1 ярд менше валютних надходжень,
У 2021 вони перевищать рівень 2019 року.

Крім того, по ОВДП іде заміщення дорогих "шоколадно-смалених" запозичень на дешеві "самоктчиків-соросят-ахметят" в грн.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:27

  yuri_m написав:
  vladus17 написав:Все ок! только курс 28+ вместо 24+ как было пол года назад.

Период чудес для лохов закончился. Теперь наступает суровая реальность. Денег нет и не будет. В бюджете дыра 300+ миллиардов гривен. И она совсем не уменьшается. Даже несмотря на постоянное скрытое урезание расходов бюджета и такие же постоянные корректировки планов по доходам. Задолженности по зарплатам и прочим выплатам растут каждый месяц. Плюс с новым кредитованием проблема за проблемой. Теперь вот еще с Евросоюзом схлестнулись из-за назначений в САП. То есть 1.5 ярда евро кредита нам уже не ждать. Ну и вишенка на торт - объемы выплат по прошлым долгам на остаток 2020 года и на 2021.

В 2021 году выплаты по валовому внешнему долгу составят $15,602 млрд, из них $11,158 млрд — погашение самого долга, $4,444 млрд – процентные выплаты.

Пиковые выплаты в 2021 году приходятся на III квартал — $5,734 млрд и на I квартал — $4,691 млрд.

Как сообщалось ранее, в соответствии с графиком плановых платежей по внешней задолженности, в III квартале 2020 года Украина должна вернуть $6,2 млрд.

Берем калькуляторы и считаем, сколько там в "закромах Родины" останется денег после всех этих выплат. Плюсуем сюда еще 270 миллиардов гривен дефицита бюджета на 2021 год к имеющимся на сейчас 340 ярдам за этот год - и имеем на выходе картину маслом. Так что свидетели секты "па 24", удачи вам!

ага, а ще закриють безвіз, і європейські дупи будуть самі митися а полуниці в кошики набиратися, аффтар жгі істчо
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:27

  Волк написав:yuri_m
Не надо путать внешний валовый долг и внешний государственный долг. Частники могут быть должны сами себе (своим юр. лицам в другой юрисдикции), либо родственным структурам. Также следует помнить о торговых кредитах, которые часто пролонгируются


Путай, не путай, а корпоративный долг тоже платежом красен, как и государственный.

В 2013-м валовый внешний долг составлял 142 млрд долларов, а в 2016-м - уже 114. Вырос страновый риск, ослабилась экономика, и перекредитование сильно усложнилось - пришлось отдавать, а не только пролонгировать.

В это раз будет так же. На сегодня валовый внешний долг составляет 123 млрд, и на 5-10% в ближайшие годы с гарантией уменьшится - эта дельта (наряду с другими факторами) будет давить на курс, поскольку усилит спрос на валюту.

https://index.minfin.com.ua/economy/foreigndebt/

  Волк написав:2. Дефицит бюджета. За январь-июль он был 51 млрд. гривен. ВВП за этот период составило примерно 2 трлн. гривен. Т.е., фактический дефицит был в районе 2,5% ВВП во время жесткой фазы карантина. В августе бюджет был профицитным, дефицит сократился примерно до 40 млрд. Т.е., по факту мы имеем дефицит в районе 2% ВВП.
НЕ верю, что с 40 скакнем на 300 за 4 месяца. Рост расходов на 60 млрд в месяц? Да ну.


ВВП январь-июль - 1,89 трлн. Из 7 месяцев 3 первых были еще докризисными (падение ВВП 1 кв. - всего 1,3%, а во 2-м - уже 11,4%). Дефицит бюджета в кризисный период апрель-июль - 7%. Доходы бюджета выросли за счет неорганики - высокой прибыли 2019-г, выплаченной в форме дивидендов государству в 2020-м. При этом собираемость доходов с апреля крайне низкая к прошлому году - от 70 до 90%.

Так что не приукрашайте. От гипердевальвации нас удерживает только одно - сверхмягкая монетарная политика ФРС США.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый День .
Приехал из Днепра .
Все празднуют Новый Год !
28 прием -28.20 продажа , словно сговорились .
Патрик УМКА!
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Добрый День .
Приехал из Днепра .
Все празднуют Новый Год !

Шалом,православным !

Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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