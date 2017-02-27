RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6416641764186419

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 286
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
142
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда.


Можно подумать, что абсолютно все валютные выплаты будут идти напрямую из ЗВР и экспортные и прочие поступления окончательно "отменили".
Да и до конца года там уже нет больших валютных выплат долгов.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2449
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:06

  Alex2007 написав:
  yuri_m написав:Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда.


Можно подумать, что абсолютно все валютные выплаты будут идти напрямую из ЗВР и экспортные и прочие поступления окончательно "отменили".
Да и до конца года там уже нет больших валютных выплат долгов.

думаю, НБУ буде підгрібати потрохи з міжбанку, щоб курс не провалювався сильно, на мою думку ватерлінія на 27,5
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21612
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 1574 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:16

Мизантрóп

Шалом .
Очень много добрых приятелей и друзей.
холява
2
 
Повідомлень: 2974
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2717 раз.
Подякували: 2657 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 6416641764186419
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Hotab, shapo, ЛАД і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1988, 1989, 1990
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19891 2512959
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 вер, 2020 16:37
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7229 1650058
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 14:01
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 121463
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20576)
20.09.2020 17:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.