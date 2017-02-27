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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 вер, 2020 16:19
yuri_m написав:
Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда.
Можно подумать, что абсолютно все валютные выплаты будут идти напрямую из ЗВР и экспортные и прочие поступления окончательно "отменили".
Да и до конца года там уже нет больших валютных выплат долгов.
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Alex2007
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Додано: Нед 20 вер, 2020 17:06
Alex2007 написав: yuri_m написав:
Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда.
Можно подумать, что абсолютно все валютные выплаты будут идти напрямую из ЗВР и экспортные и прочие поступления окончательно "отменили".
Да и до конца года там уже нет больших валютных выплат долгов.
думаю, НБУ буде підгрібати потрохи з міжбанку, щоб курс не провалювався сильно, на мою думку ватерлінія на 27,5
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Додано: Нед 20 вер, 2020 17:16
Мизантрóп
Шалом .
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