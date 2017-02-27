yuri_m написав:Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда.
Можно подумать, что абсолютно все валютные выплаты будут идти напрямую из ЗВР и экспортные и прочие поступления окончательно "отменили". Да и до конца года там уже нет больших валютных выплат долгов.
yuri_m написав:Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда.
Можно подумать, что абсолютно все валютные выплаты будут идти напрямую из ЗВР и экспортные и прочие поступления окончательно "отменили". Да и до конца года там уже нет больших валютных выплат долгов.
думаю, НБУ буде підгрібати потрохи з міжбанку, щоб курс не провалювався сильно, на мою думку ватерлінія на 27,5