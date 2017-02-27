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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 вер, 2020 19:45
холява
Нормальная инфографика. Но я бы нарисовал по другому.
Как пример, я бы им порекомендовал графики средневзвешенных ставок доходности ОВГЗ от zzzzzz.
Период: август - ноябрь (Х) и курс (Y) за каждый год разным цветом (линиями, а не столбиками). Наверняка смотрелось бы лучше.
Сова также наглядно рисует графики.
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Patrick
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Додано: Нед 20 вер, 2020 20:43
Волк написав:
Скорее всего, будем медленно расти, нащупывая баланс спрос/предложение. Пока снова не прийдет Нафтогаз, и не порушит все расклады
дорогая валюта приводит к падению импорта и налогов с него. Будет чередоваться 26,50 с 28,50 чтобы угодить и импортёрам и экспортёрам.
Кроме того новых нерезов можно завлечь в овгз высоким курсом пообещав уронить доллар на выходе, иначе под 10% никто денег не даст. 10% + курсовая разница и вуаля голому рубашка.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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