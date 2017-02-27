yuri_m написав:Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда.
Можно подумать, что абсолютно все валютные выплаты будут идти напрямую из ЗВР и экспортные и прочие поступления окончательно "отменили". Да и до конца года там уже нет больших валютных выплат долгов.
думаю, НБУ буде підгрібати потрохи з міжбанку, щоб курс не провалювався сильно, на мою думку ватерлінія на 27,5
Волк написав:Скорее всего, будем медленно расти, нащупывая баланс спрос/предложение. Пока снова не прийдет Нафтогаз, и не порушит все расклады
дорогая валюта приводит к падению импорта и налогов с него. Будет чередоваться 26,50 с 28,50 чтобы угодить и импортёрам и экспортёрам.
Все с точностью до наоборот - натуральные объемы импорта упадут на меньший процент, чем вырастет курс валюты. В итоге сумма в гривнах будет больше, соответственно, и налоговых сборов будет больше.
Так, в 2013-м импорт составил 100 млрд долларов по курсу 8 грн (итого 800 млрд грн), в 2014-м - 65 млрд долларов по курсу 13 (итого 840 млрд грн), в 2015-м - 45 млрд долларов по курсу 24 (итого 1080 млрд грн). Я безоценочно сейчас, хорошо это, или плохо... но это факт.
vitaliian написав:Кроме того новых нерезов можно завлечь в овгз высоким курсом пообещав уронить доллар на выходе, иначе под 10% никто денег не даст. 10% + курсовая разница и вуаля голому рубашка.
Вряд ли кто-то в здравом уме в условиях текущей турбулентности поверит подобным обещаниям. Повышение гривневой ставки - да, неизбежный выход. Но лишь для уменьшения скорости вывода валюты, а не ее притока.
До стойкого восстановления мировой экономики (2023-2024) capital flows в развивающиеся рынки будет отрицательным