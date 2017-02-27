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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 вер, 2020 09:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
С Праздником! Начинаем 2818/2825
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Пон 21 вер, 2020 09:50
Доброе утро, курс доллара (ПОВ, опт) 9-35:
Харьков 28.20 - 28.24,
большинство курсов покупки - 28.20, продажи - 28.25
Чернигов 28.15 - 28.25
Сумы 28.15 - 28.20..28.25
Полтава 28.15 - 28.24
PS. Давно хотел добавить в обзор Чернигов, пока по данным 1-й обменки. Напомню методику: в Харкове анализирую курс 9-ти ПОВ, в Сумах и Полтаве по данным 3-х ПОВ в каждом городе.
Додано: Пон 21 вер, 2020 09:56
Действия Национального банка на прошедшей неделе четко показали, что цель остановить ослабление гривны не ставится. Регулятор пока лишь контролирует скорость девальвации национальной валюты, не позволяя процессу идти слишком быстро. Вполне возможно, что таким образом доллар пытаются вывести на некий запланированный уровень, для чего и ослабляют гривну. Логично предположить, что на следующей неделе процесс продолжится. Если колебания на межбанке за день не превысят 5-7 копеек, Национальный банк может воздержаться от интервенций. В случае же, если перекос между спросом и предложением будет существенный, стоит ожидать выхода регулятора с продажами недостающей валюты. Диапазон колебаний наличного доллара на следующей неделе опять сдвигаем вверх - от 28,00-28,05 до 28,35-28,40 гривен.
Это с курс.ком.юа
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А берется оптовый или розничный курс?
В сети есть сайт курстудей - там 17 обменок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:09
vitaliy_berdinskikh Смотрю оптовый и конкретно на сайте или телеграм-канале, про курс.ком.юа знаю, про today не.. Дело ж не в количестве. 17 - это ж в глазах зарябит.
А можете ссылочку кинуть
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:12
А чому Ви впевнені, що цей газ взагалі "український" (я вже не кажу, що саме НАКу)? Є якісь конкретні дані?
Тоді, коли треба було закачувати дешевий газ в сховища, Нафтогаз займався зливом валюти для "підтримки штанів" уряду, і я не здивуюся, що це газ умовної "мами Коболєва" (або структур "Газпрому"). І цей газ чекає, щоб Нафтогаз купив його для нас на піку ціни десь так в листопаді-грудні за валюту.
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не знаю кто автор, ссылку подкинули в дискуссии о курсах валют на ДОУ.
Там есть ссылки на все сайты обменок с которых делается сбор информации.
Изредка замечал расхождения между курсами на этом сайте и на сайтах самих обменок. Так что лучше всё же ориентироваться на сами обменки: возможно при сборе данных иногда проскакивают ошибки в обработке.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 21 вер, 2020 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
2820/2829
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:30
vitaliy_berdinskikh Да спасибо, я нашел. Скорее всего они парсят курсы с сайтов (или как это правильно называется).
А вот Гагарина у них нет! Недоработка
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