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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6418641964206421

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 287
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
143
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ стоит стеной?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:34

  Zebra написав:НБУ стоит стеной?


Нет, рынок уже почти уравновесился на моменте, а на прошлой неделе спрос на валюту был большой:

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VALONI
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Походу на неделе вниз пойдём, и нбу За.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:49

  Captain Obvious написав:Походу на неделе вниз пойдём, и нбу За.

Вниз это на 10 коп?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:59

  Captain Obvious написав:Походу на неделе вниз пойдём, и нбу За.

М?

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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Патриотизм и гривна - вещи диаметрально противоположные. Инвестиции в гривну и производные инструменты - это финансирование украинской коррупции.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:16

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.09.2020.....................28,1906
Доллар прибавил 2 копейки.
Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки и надолго уравновесились. Перед самым полднем выросли на копейку. Этот рост можно считать слабым отражением роста доллара в мире, относительно евро гривна укрепилась.
Справочный курс встретили котировками 28.1950 - 28.2150 (чуть позже возможна корректировка), что на 1.5 копейки выше уровня открытия.

НБУ впятницу продал 20 млн.
Остатки на коррсчетах сократились, в основном, за счет увеличения объема суточных сертификатов. Также в этом сокращении слегка поучаствовали наличка и интервенция НБУ. Добавило ликвидности казначейство. Результаты тендеров околонулевые.

В четверг объем валютного рынка вырос с 405.9 до 539.2 млн, слегка превысив результат вторника. Обороты чистые. Рост достигнут, в основном, за счет активности банков. Объемы клиентских операций выросли не столь значительно и остались на уровне много ниже вторника. Клиентский спрос превышал предложение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:28

Доллар сегодня стремительно дорожает ко всему. Если НБУ будет просто наблюдать, можем увидеть 28.3 - 28.4
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Евро почему так резко гепнулся?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:35

ЗАВИДУЮ ТЕМ ,КТО СКУПИЛСЯ ПО 28
сірий
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