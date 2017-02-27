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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 вер, 2020 11:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НБУ стоит стеной?
Додано: Пон 21 вер, 2020 11:34
Додано: Пон 21 вер, 2020 11:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Походу на неделе вниз пойдём, и нбу За.
Додано: Пон 21 вер, 2020 11:49
Додано: Пон 21 вер, 2020 12:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Патриотизм и гривна - вещи диаметрально противоположные. Инвестиции в гривну и производные инструменты - это финансирование украинской коррупции.
Додано: Пон 21 вер, 2020 12:16
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.09.2020.....................28,1906
Доллар прибавил 2 копейки.
Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки и надолго уравновесились. Перед самым полднем выросли на копейку. Этот рост можно считать слабым отражением роста доллара в мире, относительно евро гривна укрепилась.
Справочный курс встретили котировками 28.1950 - 28.2150 (чуть позже возможна корректировка), что на 1.5 копейки выше уровня открытия.
НБУ впятницу продал 20 млн.
Остатки на коррсчетах сократились, в основном, за счет увеличения объема суточных сертификатов. Также в этом сокращении слегка поучаствовали наличка и интервенция НБУ. Добавило ликвидности казначейство. Результаты тендеров околонулевые.
В четверг объем валютного рынка вырос с 405.9 до 539.2 млн, слегка превысив результат вторника. Обороты чистые. Рост достигнут, в основном, за счет активности банков. Объемы клиентских операций выросли не столь значительно и остались на уровне много ниже вторника. Клиентский спрос превышал предложение.
Додано: Пон 21 вер, 2020 12:28
Доллар сегодня стремительно дорожает ко всему. Если НБУ будет просто наблюдать, можем увидеть 28.3 - 28.4
Додано: Пон 21 вер, 2020 12:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Евро почему так резко гепнулся?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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