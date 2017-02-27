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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 вер, 2020 12:51
Investor_K написав:
Евро почему так резко гепнулся?
Штатівська політика...
Індекс бакса пішов на укріплення, фонда падати, а ойро на 1.15.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:52
сірий написав:
ЗАВИДУЮ ТЕМ ,КТО СКУПИЛСЯ ПО 28
А ТИМ ХТО ПА 23-24-25???
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:59
zРадио написав:
Доллар сегодня стремительно дорожает ко всему. Если НБУ будет просто наблюдать, можем увидеть 28.3 - 28.4
так он не просто наблюдает
если за прошлую неделю сжег $71 млн - значит уже курс нерыночный.
по сути нбу продолжает обеспечивать спекулей бегущих из пирамиды овгз дисконтной валютой.
p.s. сегодня уже налил $20 млн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:06
Moneta написав:
по сути нбу продолжает обеспечивать спекулей бегущих из пирамиды овгз дисконтной валютой.
Но послушать некоторых здешних экспертов - это "для обеспечения курсовой стабильности и сдерживания инфляции"
PS: НБУ наливает дальше. Видимо, до выборов курсовые шоки таки будут сглаживать. А вот после...
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 21 вер, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:16
Межбанк
12:21
Нацбанк продал 20 млн. долларов по 28.21 и ушел. Котировки поползли выше.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:20
Пумб уже 28.50
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:27
странно... послушать некоторых товарищей, сейчас курс, низкий тк нбу продает...в 2019м был низкий тк нбу покупал...как то уже определитесь
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DmitryK
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:35
Zebra написав:
Патриотизм и гривна - вещи диаметрально противоположные. Инвестиции в гривну и производные инструменты - это финансирование украинской коррупции.
Я оце прочитав і згадав одне фото...
Дивимось...
Кажуть огорожі немає, тільки одні ворота...
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:40
change_pm
Я люблю другую, более гуманную аналогию:
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zРадио
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:46
zРадио написав:change_pm
Я люблю другую, более гуманную аналогию:
тільки там тре на кріслах покласти по Франкліну, а на спинах бігунів рюкзаки з катлєтами баксів
А картинка більше схожа як на тонкому ринку женуть курс,
тільки у 2019 гнали вниз (Мінфін, НБУ, Укргаз, держбанки)
https://fi202x.blogspot.com/
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