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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6420642164226423>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 287
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
143
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:51

  Investor_K написав:Евро почему так резко гепнулся?

Штатівська політика...
Індекс бакса пішов на укріплення, фонда падати, а ойро на 1.15.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:52

  сірий написав:ЗАВИДУЮ ТЕМ ,КТО СКУПИЛСЯ ПО 28

А ТИМ ХТО ПА 23-24-25???
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:59

  zРадио написав:Доллар сегодня стремительно дорожает ко всему. Если НБУ будет просто наблюдать, можем увидеть 28.3 - 28.4


так он не просто наблюдает
если за прошлую неделю сжег $71 млн - значит уже курс нерыночный.

по сути нбу продолжает обеспечивать спекулей бегущих из пирамиды овгз дисконтной валютой.

p.s. сегодня уже налил $20 млн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:06

  Moneta написав:по сути нбу продолжает обеспечивать спекулей бегущих из пирамиды овгз дисконтной валютой.


Но послушать некоторых здешних экспертов - это "для обеспечения курсовой стабильности и сдерживания инфляции" :mrgreen:

PS: НБУ наливает дальше. Видимо, до выборов курсовые шоки таки будут сглаживать. А вот после...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 21 вер, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:16

Межбанк
12:21
Нацбанк продал 20 млн. долларов по 28.21 и ушел. Котировки поползли выше.
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:20

Пумб уже 28.50
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

странно... послушать некоторых товарищей, сейчас курс, низкий тк нбу продает...в 2019м был низкий тк нбу покупал...как то уже определитесь
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:35

  Zebra написав:Патриотизм и гривна - вещи диаметрально противоположные. Инвестиции в гривну и производные инструменты - это финансирование украинской коррупции.

Я оце прочитав і згадав одне фото...
Дивимось...

Зображення

Кажуть огорожі немає, тільки одні ворота...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:40

change_pm

Я люблю другую, более гуманную аналогию:
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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:46

  zРадио написав:change_pm

Я люблю другую, более гуманную аналогию:
Зображення

тільки там тре на кріслах покласти по Франкліну, а на спинах бігунів рюкзаки з катлєтами баксів

А картинка більше схожа як на тонкому ринку женуть курс,
тільки у 2019 гнали вниз (Мінфін, НБУ, Укргаз, держбанки)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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