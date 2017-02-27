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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6420642164226423

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 287
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
143
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:52

  Alex2007 написав:
  yuri_m написав:Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда.


Можно подумать, что абсолютно все валютные выплаты будут идти напрямую из ЗВР и экспортные и прочие поступления окончательно "отменили".
Да и до конца года там уже нет больших валютных выплат долгов.


Та чиста фігня до кінця року - $5,587 млрд якихось там доларів.
Мінфін: Дефіцит валюти закриємо за рахунок боргів https://ua.korrespondent.net/business/f ... nok-borhiv
за рахунок закордонних кредитів уряд України також планує закрити "дірку" в бюджеті 2021 року.
...виплати з валового зовнішнього боргу, що включає зобов'язання Національного банку України, Кабінету Міністрів, підприємств і банків усіх форм власності, в жовтні - грудні складуть $5,587 млрд.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:53

  Ой+ написав:
  Alex2007 написав:
  yuri_m написав:Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда.


Можно подумать, что абсолютно все валютные выплаты будут идти напрямую из ЗВР и экспортные и прочие поступления окончательно "отменили".
Да и до конца года там уже нет больших валютных выплат долгов.


Та чиста фігня до кінця року - $5,587 млрд якихось там доларів.
Мінфін: Дефіцит валюти закриємо за рахунок боргів https://ua.korrespondent.net/business/f ... nok-borhiv
за рахунок закордонних кредитів уряд України також планує закрити "дірку" в бюджеті 2021 року.
...виплати з валового зовнішнього боргу, що включає зобов'язання Національного банку України, Кабінету Міністрів, підприємств і банків усіх форм власності, в жовтні - грудні складуть $5,587 млрд.

чим погано, якщо перепозичить під нижчі відсотки?

краще поясніть в чому була потреба минулого року випускати ОВДП під 16%..18%, якщо цього спокійно можна випускати під 10%..11%?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 21 вер, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:57

  Волк написав:yuri_m
Не надо путать внешний валовый долг и внешний государственный долг. Частники могут быть должны сами себе (своим юр. лицам в другой юрисдикции), либо родственным структурам. Также следует помнить о торговых кредитах, которые часто пролонгируются

Можно называть их как хотите, но сути это не меняет - отдавать долги всё равно придется. И они не в гривне, а в валюте. Хоть государственный долг, хоть корпоративный, хоть частных лиц. Всё равно этот весь спрос в итоге замкнется на УМВБ, и окажет давление на курс гривны. Про торговые кредиты - это отдельная песня. Если еще и их добавить к сумме чистого погашения, то там уже не 10.3 миллиарда долларов выйдет на конец 1 квартала 2021 года, а гораздо больше! Я же беру только денежные выплаты, без всяких схем товарного и прочего кредитования.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:04

  flyman написав:Казочки про білого бичка.
У 2020 було найбільше боргове навантаження, по валюті,
у 2021 буде менше.
Крім того, у 2020 від гастріків на 1 ярд менше валютних надходжень,
У 2021 вони перевищать рівень 2019 року.

Крім того, по ОВДП іде заміщення дорогих "шоколадно-смалених" запозичень на дешеві "самоктчиків-соросят-ахметят" в грн.

Только Вы не учитываете, что в 2020 году гасили долги за счет пирамиды ОВГЗ, когда за 2019 накачали валюты сюда 5-6 ярдов долларов под будущую продажу земли. Землю так и не начали продавать, и теперь вся эта валюта начала уходить обратно. В ОВГЗ вкладывать деньги всё меньше и меньше. Где собираетесь брать теперь 5-6 ярдов на этот и следующий год? Поток валюты из-за рубежа иссяк... И откуда такая уверенность, что гастеры снова вольют сюда под 10 ярдов долларов в следующем году? Идет вторая волна "короны", снова начнут границы закрывать. Короче снова делите шкуру не убитого медведя!
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