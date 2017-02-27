yuri_m написав:Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда.
Можно подумать, что абсолютно все валютные выплаты будут идти напрямую из ЗВР и экспортные и прочие поступления окончательно "отменили". Да и до конца года там уже нет больших валютных выплат долгов.
Та чиста фігня до кінця року - $5,587 млрд якихось там доларів.
Мінфін: Дефіцит валюти закриємо за рахунок боргів https://ua.korrespondent.net/business/f ... nok-borhiv за рахунок закордонних кредитів уряд України також планує закрити "дірку" в бюджеті 2021 року. ...виплати з валового зовнішнього боргу, що включає зобов'язання Національного банку України, Кабінету Міністрів, підприємств і банків усіх форм власності, в жовтні - грудні складуть $5,587 млрд.
yuri_m написав:Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда.
Можно подумать, что абсолютно все валютные выплаты будут идти напрямую из ЗВР и экспортные и прочие поступления окончательно "отменили". Да и до конца года там уже нет больших валютных выплат долгов.
Та чиста фігня до кінця року - $5,587 млрд якихось там доларів.
Мінфін: Дефіцит валюти закриємо за рахунок боргів https://ua.korrespondent.net/business/f ... nok-borhiv за рахунок закордонних кредитів уряд України також планує закрити "дірку" в бюджеті 2021 року. ...виплати з валового зовнішнього боргу, що включає зобов'язання Національного банку України, Кабінету Міністрів, підприємств і банків усіх форм власності, в жовтні - грудні складуть $5,587 млрд.
чим погано, якщо перепозичить під нижчі відсотки?
краще поясніть в чому була потреба минулого року випускати ОВДП під 16%..18%, якщо цього спокійно можна випускати під 10%..11%?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 21 вер, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Волк написав:yuri_m Не надо путать внешний валовый долг и внешний государственный долг. Частники могут быть должны сами себе (своим юр. лицам в другой юрисдикции), либо родственным структурам. Также следует помнить о торговых кредитах, которые часто пролонгируются
Можно называть их как хотите, но сути это не меняет - отдавать долги всё равно придется. И они не в гривне, а в валюте. Хоть государственный долг, хоть корпоративный, хоть частных лиц. Всё равно этот весь спрос в итоге замкнется на УМВБ, и окажет давление на курс гривны. Про торговые кредиты - это отдельная песня. Если еще и их добавить к сумме чистого погашения, то там уже не 10.3 миллиарда долларов выйдет на конец 1 квартала 2021 года, а гораздо больше! Я же беру только денежные выплаты, без всяких схем товарного и прочего кредитования.
flyman написав:Казочки про білого бичка. У 2020 було найбільше боргове навантаження, по валюті, у 2021 буде менше. Крім того, у 2020 від гастріків на 1 ярд менше валютних надходжень, У 2021 вони перевищать рівень 2019 року.
Крім того, по ОВДП іде заміщення дорогих "шоколадно-смалених" запозичень на дешеві "самоктчиків-соросят-ахметят" в грн.
Только Вы не учитываете, что в 2020 году гасили долги за счет пирамиды ОВГЗ, когда за 2019 накачали валюты сюда 5-6 ярдов долларов под будущую продажу земли. Землю так и не начали продавать, и теперь вся эта валюта начала уходить обратно. В ОВГЗ вкладывать деньги желающих всё меньше и меньше. Где собираетесь брать теперь 5-6 ярдов на этот и следующий год? Поток валюты из-за рубежа иссяк... И откуда такая уверенность, что гастеры снова вольют сюда под 10 ярдов долларов в следующем году? Идет вторая волна "короны", снова начнут границы закрывать. Короче снова делите шкуру не убитого медведя!
Востаннє редагувалось yuri_m в Пон 21 вер, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав: в чому була потреба минулого року випускати ОВДП під 16%..18%, якщо цього спокійно можна випускати під 10%..11%?
шото по 11% их никто особо не берет, кроме госов а госы берут на рефинансную бумагу, которая с лагом ~6 мес попадает на межбанк. и НБУ потом этот перекос "стабилизирует" из ЗВР. куда этот путь приведет?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
flyman написав:чим погано, якщо перепозичить під нижчі відсотки?
краще поясніть в чому була потреба минулого року випускати ОВДП під 16%..18%, якщо цього спокійно можна випускати під 10%..11%?
Выпускать-то можно, да только кто же их купит с такой доходностью! В прошлом году ставили высокий процент доходности, чтобы заманить сюда валюту из-за рубежа. И крутили на этом пирамиду ОВГЗ, зажимая курс и этим компенсируя понижение учетной ставки НБУ. А в этом году "плюшки" закончились, под 10% в гривне никакой дурак сюда валюту заводить не будет. Не смущает, что с кредитами начались напряги? МВФ носом крутит, ЕБРР туда же, да и ОВГЗ почти только один НБУ выкупает вместе с местными госбанками. У кого "перепозичить під нижчі відсотки" собираетесь? Всё, аттракцион невиданной щедрости закончился! С землей буржуев прокинули, теперь их сюда и калачом не заманишь с их денежками... У кого занимать будем? У России, как Янек в свое время делал? По действиям власти видимо к этому и придем. Или придется на всю включать печатный станок, чтобы через ОВГЗ финансировать огромную дыру в бюджете. А заодно и свежими фантиками расплачиваться за валюту с экспортерами. Долги-то в долларах, а НБУ их не печатает.
flyman написав:Казочки про білого бичка. У 2020 було найбільше боргове навантаження, по валюті, у 2021 буде менше. Крім того, у 2020 від гастріків на 1 ярд менше валютних надходжень, У 2021 вони перевищать рівень 2019 року.
Крім того, по ОВДП іде заміщення дорогих "шоколадно-смалених" запозичень на дешеві "самоктчиків-соросят-ахметят" в грн.
Только Вы не учитываете, что в 2020 году гасили долги за счет пирамиды ОВГЗ, когда за 2019 накачали валюты сюда 5-6 ярдов долларов под будущую продажу земли. Землю так и не начали продавать, и теперь вся эта валюта начала уходить обратно. В ОВГЗ вкладывать деньги всё меньше и меньше. Где собираетесь брать теперь 5-6 ярдов на этот и следующий год? Поток валюты из-за рубежа иссяк... И откуда такая уверенность, что гастеры снова вольют сюда под 10 ярдов долларов в следующем году? Идет вторая волна "короны", снова начнут границы закрывать. Короче снова делите шкуру не убитого медведя!
У 2021 борг так само погаситься як і у 2020. Для тих хто в танку: у 2021 менші виплати по обслуговуванню державного боргу у іноземній валюті, потік від гастріків буду більший на 1 млрд дол. США, чим у 2020, не спостерігається сильного дизбалансу в експорт-імпорт.
Очікуваний девал у 2021 не більше 10% від поточних ПА28, тобто десь ПА31 на піках в лютому і вересні-жовтні 2021 і просідання весною-літом до ПА27..ПА28
flyman написав:не спостерігається сильного дизбалансу в експорт-імпорт.
Потому что жестко порубили импорт. Экспорт чуть просел на 6%, но за счет резкого перекрытия импорта на 15% и выровняли немного баланс. Хотя вероятно это только на бумаге импорт просел, а начали больше завозить по "черным" схемам. Не зря же начальников таможни меняют и своих туда ставят. Но если даже и реально импорт так упал, то это означает только одно - у людей нет денег на него. А значит бюджет и дальше будет валиться из-за недобора налогов. Нет денег у людей, бизнес закрывается - с чего налоги брать? Экспортеры физически не смогут перекрыть недобор. Останется всё равно печатать и печатать гривну! Вся валюта от экспорта пойдет на погашение внешних долгов, а внутренние потребности будут закрываться бумагой. Если человек не может купить импортный телевизор за 5000 грн, то он его не купит и за 8000 грн, когда курс скакнет вверх.
Yuri_61 написав:А что тут за флуд развели? По теме ветки: имхо, доляр после 25 октября камушком вниз до 27.00, так как ЗВР сказочно велики
Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда. И уже не будут такими сказочными... Вернее просто сократятся почти в 2 раза. Ну то же всё фигня, верно? Так что сливайте по 28.15 сейчас, потом же по 27 будет. Украина до конца 2020 года должна вернуть $5,6 млрд Выплаты по валовому внешнему долгу, включающему обязательства НБУ, Кабинета министров, предприятий и банков всех форм собственности, в октябре-декабре составят $5,587 млрд.
Предприятия и банки реструктурируют долги, живыми деньгами никто платить не будет. Тем более деньгами из ЗВР. Долги отдают только трУсы: НБУ и Кабмин
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+