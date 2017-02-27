flyman написав:Казочки про білого бичка. У 2020 було найбільше боргове навантаження, по валюті, у 2021 буде менше. Крім того, у 2020 від гастріків на 1 ярд менше валютних надходжень, У 2021 вони перевищать рівень 2019 року.
Крім того, по ОВДП іде заміщення дорогих "шоколадно-смалених" запозичень на дешеві "самоктчиків-соросят-ахметят" в грн.
Только Вы не учитываете, что в 2020 году гасили долги за счет пирамиды ОВГЗ, когда за 2019 накачали валюты сюда 5-6 ярдов долларов под будущую продажу земли. Землю так и не начали продавать, и теперь вся эта валюта начала уходить обратно. В ОВГЗ вкладывать деньги желающих всё меньше и меньше. Где собираетесь брать теперь 5-6 ярдов на этот и следующий год? Поток валюты из-за рубежа иссяк... И откуда такая уверенность, что гастеры снова вольют сюда под 10 ярдов долларов в следующем году? Идет вторая волна "короны", снова начнут границы закрывать. Короче снова делите шкуру не убитого медведя!
Востаннє редагувалось yuri_m в Пон 21 вер, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав: в чому була потреба минулого року випускати ОВДП під 16%..18%, якщо цього спокійно можна випускати під 10%..11%?
шото по 11% их никто особо не берет, кроме госов а госы берут на рефинансную бумагу, которая с лагом ~6 мес попадает на межбанк. и НБУ потом этот перекос "стабилизирует" из ЗВР. куда этот путь приведет?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
flyman написав:чим погано, якщо перепозичить під нижчі відсотки?
краще поясніть в чому була потреба минулого року випускати ОВДП під 16%..18%, якщо цього спокійно можна випускати під 10%..11%?
Выпускать-то можно, да только кто же их купит с такой доходностью! В прошлом году ставили высокий процент доходности, чтобы заманить сюда валюту из-за рубежа. И крутили на этом пирамиду ОВГЗ, зажимая курс и этим компенсируя понижение учетной ставки НБУ. А в этом году "плюшки" закончились, под 10% в гривне никакой дурак сюда валюту заводить не будет. Не смущает, что с кредитами начались напряги? МВФ носом крутит, ЕБРР туда же, да и ОВГЗ почти только один НБУ выкупает вместе с местными госбанками. У кого "перепозичить під нижчі відсотки" собираетесь? Всё, аттракцион невиданной щедрости закончился! С землей буржуев прокинули, теперь их сюда и калачом не заманишь с их денежками... У кого занимать будем? У России, как Янек в свое время делал? По действиям власти видимо к этому и придем. Или придется на всю включать печатный станок, чтобы через ОВГЗ финансировать огромную дыру в бюджете. А заодно и свежими фантиками расплачиваться за валюту с экспортерами. Долги-то в долларах, а НБУ их не печатает.
flyman написав:Казочки про білого бичка. У 2020 було найбільше боргове навантаження, по валюті, у 2021 буде менше. Крім того, у 2020 від гастріків на 1 ярд менше валютних надходжень, У 2021 вони перевищать рівень 2019 року.
Крім того, по ОВДП іде заміщення дорогих "шоколадно-смалених" запозичень на дешеві "самоктчиків-соросят-ахметят" в грн.
Только Вы не учитываете, что в 2020 году гасили долги за счет пирамиды ОВГЗ, когда за 2019 накачали валюты сюда 5-6 ярдов долларов под будущую продажу земли. Землю так и не начали продавать, и теперь вся эта валюта начала уходить обратно. В ОВГЗ вкладывать деньги всё меньше и меньше. Где собираетесь брать теперь 5-6 ярдов на этот и следующий год? Поток валюты из-за рубежа иссяк... И откуда такая уверенность, что гастеры снова вольют сюда под 10 ярдов долларов в следующем году? Идет вторая волна "короны", снова начнут границы закрывать. Короче снова делите шкуру не убитого медведя!
У 2021 борг так само погаситься як і у 2020. Для тих хто в танку: у 2021 менші виплати по обслуговуванню державного боргу у іноземній валюті, потік від гастріків буду більший на 1 млрд дол. США, чим у 2020, не спостерігається сильного дизбалансу в експорт-імпорт.
Очікуваний девал у 2021 не більше 10% від поточних ПА28, тобто десь ПА31 на піках в лютому і вересні-жовтні 2021 і просідання весною-літом до ПА27..ПА28
flyman написав:не спостерігається сильного дизбалансу в експорт-імпорт.
Потому что жестко порубили импорт. Экспорт чуть просел на 6%, но за счет резкого перекрытия импорта на 15% и выровняли немного баланс. Хотя вероятно это только на бумаге импорт просел, а начали больше завозить по "черным" схемам. Не зря же начальников таможни меняют и своих туда ставят. Но если даже и реально импорт так упал, то это означает только одно - у людей нет денег на него. А значит бюджет и дальше будет валиться из-за недобора налогов. Нет денег у людей, бизнес закрывается - с чего налоги брать? Экспортеры физически не смогут перекрыть недобор. Останется всё равно печатать и печатать гривну! Вся валюта от экспорта пойдет на погашение внешних долгов, а внутренние потребности будут закрываться бумагой. Если человек не может купить импортный телевизор за 5000 грн, то он его не купит и за 8000 грн, когда курс скакнет вверх.
Yuri_61 написав:А что тут за флуд развели? По теме ветки: имхо, доляр после 25 октября камушком вниз до 27.00, так как ЗВР сказочно велики
Ага, охотно верим. Особенно про сказочно большие ЗВР. Вот только их слегка подоят к концу года. Ну так, на 5.6 миллиарда долларов. И еще на 4.7 ярда в первом квартале 2021 года. И суммарно "сказочно большие" просядут на 10.3 миллиарда. И уже не будут такими сказочными... Вернее просто сократятся почти в 2 раза. Ну то же всё фигня, верно? Так что сливайте по 28.15 сейчас, потом же по 27 будет. Украина до конца 2020 года должна вернуть $5,6 млрд Выплаты по валовому внешнему долгу, включающему обязательства НБУ, Кабинета министров, предприятий и банков всех форм собственности, в октябре-декабре составят $5,587 млрд.
Предприятия и банки реструктурируют долги, живыми деньгами никто платить не будет. Тем более деньгами из ЗВР. Долги отдают только трУсы: НБУ и Кабмин
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................21.09.2020.............22.09.2020 дата розрахунку................18.09.2020..............21.09.2020 Євро...................................33,3456...................33,1996 Долар США........................28,1718...................28,2022 После полудня доллар прибавил еще копейку. Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки и надолго уравновесились. Перед самым полднем выросли на копейку. Этот рост можно считать слабым отражением роста доллара в мире, относительно евро гривна укрепилась. Справочный курс встретили котировками 28.1950 - 28.2150, что на 1.5 копейки выше уровня открытия. С 12 до 13 дважды прибавили по полкопейки, после чего "ушли на обед". После обеда прибавили еще 1.5 копейки. Участниками рынка был дважды замечен регулятор. Продал, скорее всего, не очень много. Точнее будет видно завтра, а сегодня мне его столь ранний выход не очень понятен. За сегодняшний день индекс доллара прибавил 0.5%, укрепление относительно гривны получилось более скромным, как по котировкам, так и по официальному курсу. Официальный курс встретили котировками 28.2200 - 28.2400. За день выросли на 4 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2019 - 24.4326 (-18) +377 2018 - 28.0629 (+0) +14
Тем временем индекс токена доллара на криптобирже Kuna - 28.50 - 28.60 сегодня. Недели 2-3 назад, там было 28.20 - вот и достигли этой точки. Значит гривна есть, гривны много. Обычно в 2018-2019 годах там гривна была в децифите.
Каким боком курс зависит от левой биржи? Где только оленей не стригут) Ну, к счастью, кроме ваших хотелок никаких предпосылок для в следующем году 36-37 нет, так что можно спать спокойно Вы забыли залогиниться Кабанчиком, кстати) Не с того акаунта запугиваете оленей А насколько сбываются ваши сказки для оленей мы уже увидели
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.