Додано: Пон 21 вер, 2020 14:21

flyman написав: чим погано, якщо перепозичить під нижчі відсотки?



краще поясніть в чому була потреба минулого року випускати ОВДП під 16%..18%, якщо цього спокійно можна випускати під 10%..11%? чим погано, якщо перепозичить під нижчі відсотки?краще поясніть в чому була потреба минулого року випускати ОВДП під 16%..18%, якщо цього спокійно можна випускати під 10%..11%?

Выпускать-то можно, да только кто же их купит с такой доходностью!В прошлом году ставили высокий процент доходности, чтобы заманить сюда валюту из-за рубежа. И крутили на этом пирамиду ОВГЗ, зажимая курс и этим компенсируя понижение учетной ставки НБУ. А в этом году "плюшки" закончились, под 10% в гривне никакой дурак сюда валюту заводить не будет. Не смущает, что с кредитами начались напряги? МВФ носом крутит, ЕБРР туда же, да и ОВГЗ почти только один НБУ выкупает вместе с местными госбанками. У кого "перепозичить під нижчі відсотки" собираетесь? Всё, аттракцион невиданной щедрости закончился! С землей буржуев прокинули, теперь их сюда и калачом не заманишь с их денежками... У кого занимать будем? У России, как Янек в свое время делал? По действиям власти видимо к этому и придем. Или придется на всю включать печатный станок, чтобы через ОВГЗ финансировать огромную дыру в бюджете. А заодно и свежими фантиками расплачиваться за валюту с экспортерами. Долги-то в долларах, а НБУ их не печатает.