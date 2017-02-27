Это мычит тот кто слил доллар по 24.55
Не левая биржа, а с оборотами под $1 млн в день. Может по меркам МБ это и не много, но то что гривна с печатного станка в избытке - и дураку понятно на бытовом уровне.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 вер, 2020 16:40
Это мычит тот кто слил доллар по 24.55
Не левая биржа, а с оборотами под $1 млн в день. Может по меркам МБ это и не много, но то что гривна с печатного станка в избытке - и дураку понятно на бытовом уровне.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 21 вер, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 вер, 2020 16:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НБУ і Кабмін будуть брати нові борги не тільки, щоб реструктуризувати старі, а і щоб % по ним заплатити.
Розганяли зраду по Яресці, що мовляв як щось там у нас небачено приросте, до речі сюжет казки, то його зразу і заберуть. Так тепер можуть розслабитись - нічого не приросте, аби ще не впало, то що є. А кабмін таки викупив частину варантів за реальні гроші, аби буржуї не нажились .
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 21 вер, 2020 17:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на біржі обмінів валюлт Вебмані ще вищі котіровки
от де треба брати інсайти!
+50грн !
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