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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64226423642464256426>
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 16:40

Это мычит тот кто слил доллар по 24.55 :lol:

Не левая биржа, а с оборотами под $1 млн в день. Может по меркам МБ это и не много, но то что гривна с печатного станка в избытке - и дураку понятно на бытовом уровне.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 21 вер, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Предприятия и банки реструктурируют долги, живыми деньгами никто платить не будет. Тем более деньгами из ЗВР.
Долги отдают только трУсы: НБУ и Кабмин


НБУ і Кабмін будуть брати нові борги не тільки, щоб реструктуризувати старі, а і щоб % по ним заплатити.
У 2021 році кожна 8-ма гривня держбюджету піде на сплату відсотків по боргах – експерти https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/21/665333/
Значний дефіцит держбюджету, запланований на 2021 рік (6% ВВП), призведе до подальшого збільшення потреб у залученні боргового фінансування - протягом 2021 року Мінфіну потрібно буде залучити 702 млрд грн боргів, аби профінансувати дефіцит, та погасити старі борги.
Водночас у 2020 році, із рекордним обсягом дефіциту (7,5% ВВП), Мінфінові потрібно запозичити з різних джерел 642 млрд грн.
"У свою чергу, це значно збільшить вартість обслуговування держборгу у наступні роки. Так, у 2021 році вартість обслуговування держборгу зросте майже на чверть, і коштуватиме бюджету 160 млрд грн (або 12% видатків). У 2020 році це 141 млрд грн, або 11,1% видаткової частини бюджету", - підкреслюють економісти.


Розганяли зраду по Яресці, що мовляв як щось там у нас небачено приросте, до речі сюжет казки, то його зразу і заберуть. Так тепер можуть розслабитись - нічого не приросте, аби ще не впало, то що є. А кабмін таки викупив частину варантів за реальні гроші, аби буржуї не нажились :mrgreen: .
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Тем временем индекс токена доллара на криптобирже Kuna - 28.50 - 28.60 сегодня.



на біржі обмінів валюлт Вебмані ще вищі котіровки
от де треба брати інсайти!
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:16

  Сибарит написав:Участниками рынка был дважды замечен регулятор. Продал, скорее всего, не очень много.


20 млн. по 28,21 и еще 15-20 по 28,23. По 28,23 еще были продавцы (кроме Нацбанка), поэтому сложно сказать, сколько продал именно он.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:20

Курс доллара (ПОВ, опт), 17-10:

Харьков 28.28 - 28.32 (утром 28.20 - 28.24),
наблюдается курсовое разнообразие: 28.25..28.28 - 28.32..28.37

Чернигов 28.24 - 28.34 (28.15 - 28.25)
Сумы 28.20 - 28.35 (28.15 - 28.20)
Полтава 28.22 - 28.32 (28.15 - 28.24)
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:23

а что там в мире произошло что все так бодро обвалилось.?

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:31

  Xenon написав:а что там в мире произошло что все так бодро обвалилось.?

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нікомунепотрібний встає з колін (на 0,88% відносно єври, навіть не напівшишки)
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:33

Xenon

пост-карантинное восстановление в ряде стран остановилось, а в ряде - экономики и вовсе снова начали падать. Плюс рост страхов перед выборами в США. Плюс вторая волна пандемии.

Нет одной плохой новости, есть совокупность негативных (или неопределенных) факторов, перевешивающих позитивные. Следовательно, склонность к риску уменьшается и капитал переливается в доллары и трежеря как защитные активы.

PS: сорри, если это было по-кэповски и вы ждали другого ответа :D Но его попросту нет
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:36

vitaliy_berdinskikh

Еще раз спасибо Вам за ваше сообщение.
viewtopic.php?p=5061522#p5061522 (КурсТoday)

Я нашел там финансовую организацию, которая работает не только в областных центрах: https://kursvalut.com.ua/
Присутствует в таких городах как: Белгород-Днестровский, Кременчуг, Каменское, Новая Каховка. Возможно кому-то пригодится.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:44

Евро уже 1.1733
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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