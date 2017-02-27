Это мычит тот кто слил доллар по 24.55
Не левая биржа, а с оборотами под $1 млн в день. Может по меркам МБ это и не много, но то что гривна с печатного станка в избытке - и дураку понятно на бытовом уровне.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 вер, 2020 16:40
Это мычит тот кто слил доллар по 24.55
Не левая биржа, а с оборотами под $1 млн в день. Может по меркам МБ это и не много, но то что гривна с печатного станка в избытке - и дураку понятно на бытовом уровне.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 21 вер, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 вер, 2020 16:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НБУ і Кабмін будуть брати нові борги не тільки, щоб реструктуризувати старі, а і щоб % по ним заплатити.
Розганяли зраду по Яресці, що мовляв як щось там у нас небачено приросте, до речі сюжет казки, то його зразу і заберуть. Так тепер можуть розслабитись - нічого не приросте, аби ще не впало, то що є. А кабмін таки викупив частину варантів за реальні гроші, аби буржуї не нажились .
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 21 вер, 2020 17:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на біржі обмінів валюлт Вебмані ще вищі котіровки
от де треба брати інсайти!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 21 вер, 2020 17:16
Додано: Пон 21 вер, 2020 17:20
Курс доллара (ПОВ, опт), 17-10:
Харьков 28.28 - 28.32 (утром 28.20 - 28.24),
наблюдается курсовое разнообразие: 28.25..28.28 - 28.32..28.37
Чернигов 28.24 - 28.34 (28.15 - 28.25)
Сумы 28.20 - 28.35 (28.15 - 28.20)
Полтава 28.22 - 28.32 (28.15 - 28.24)
Додано: Пон 21 вер, 2020 17:31
нікомунепотрібний встає з колін (на 0,88% відносно єври, навіть не напівшишки)
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 21 вер, 2020 17:33
Xenon
пост-карантинное восстановление в ряде стран остановилось, а в ряде - экономики и вовсе снова начали падать. Плюс рост страхов перед выборами в США. Плюс вторая волна пандемии.
Нет одной плохой новости, есть совокупность негативных (или неопределенных) факторов, перевешивающих позитивные. Следовательно, склонность к риску уменьшается и капитал переливается в доллары и трежеря как защитные активы.
PS: сорри, если это было по-кэповски и вы ждали другого ответа Но его попросту нет
Додано: Пон 21 вер, 2020 17:36
vitaliy_berdinskikh
Еще раз спасибо Вам за ваше сообщение.
viewtopic.php?p=5061522#p5061522 (КурсТoday)
Я нашел там финансовую организацию, которая работает не только в областных центрах:
Присутствует в таких городах как: Белгород-Днестровский, Кременчуг, Каменское, Новая Каховка. Возможно кому-то пригодится.
|