Додано: Пон 21 вер, 2020 18:48

Alex2006 написав: Курс 36 может быть лет через 10-15, за это время грн депо даже с 9% годовых "чистыми" даст доходность гораздо выше, так что за меня вам точно переживать не стоит А вот за баксодержателей, когда курс станет 25... вот это будет интереснее Курс 36 может быть лет через 10-15, за это время грн депо даже с 9% годовых "чистыми" даст доходность гораздо выше, так что за меня вам точно переживать не стоитА вот за баксодержателей, когда курс станет 25... вот это будет интереснее

Эх мечтатели... Курс 25 они увидеть захотели.Не для того из вас баксы по 25-24 весь прошлый год вытряхивали, чтобы еще раз по такой цене зайти дать. Слили свои заначки по 24 - всё, дальше стойте молча в стойле, и не мычите! Не будет больше этой лафы с таким низким курсом. Блин, да откройте хотя бы дневной график гривны против бакса, и посмотрите - там консолидация уже год идет в подготовке к прыжку к 40-42! Так что 36 увидим гораздо быстрее, чем через 10-15 лет. В США выборы тоже на подходе, им бакс укреплять пора. Еще и вторая волна "короны" уже дышит в затылок миру. Мечтайте дальше о 25...