Zebra написав:Это мычит тот кто слил доллар по 24.55
Не левая биржа, а с оборотами под $1 млн в день. Может по меркам МБ это и не много, но то что гривна с печатного станка в избытке - и дураку понятно на бытовом уровне.
И по 26 и по 28 тоже, не забывайте) В среднем все в хорошем плюсе, от чего баксодержатели и нервничают, пытаясь запугать оленей, чтобы поднять курс и самим хотя бы выйти в ноль относительно грн депо И очередные сказка про эмиссию, опять не с того акаунта пишите, это с Кабанчика надо давать "инсайды" от "бани с Леркой" о том, что напечатали 50 млрд!!!
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Zebra написав:Это мычит тот кто слил доллар по 24.55
Не левая биржа, а с оборотами под $1 млн в день. Может по меркам МБ это и не много, но то что гривна с печатного станка в избытке - и дураку понятно на бытовом уровне.
Zebra, не сип бісер ...
Буде курс 36, Алекс надовго зникне, відбиваючи свої збитки на депо під 12%
Курс 36 может быть лет через 10-15, за это время грн депо даже с 9% годовых "чистыми" даст доходность гораздо выше, так что за меня вам точно переживать не стоит А вот за баксодержателей, когда курс станет 25... вот это будет интереснее
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Zebra написав:Тем временем индекс токена доллара на криптобирже Kuna - 28.50 - 28.60 сегодня. Недели 2-3 назад, там было 28.20 - вот и достигли этой точки. Значит гривна есть, гривны много. Обычно в 2018-2019 годах там гривна была в децифите.
Я всё понимаю, но ориентироваться на украинскую, блин, криптобиржу, где курсы всегда неадекватны (не только бакса) - это как-то очень странно. Эти же бабки можно завести на тот же бинанс с меньшими потерями. Так что не показатель
Zebra написав:Тем временем индекс токена доллара на криптобирже Kuna - 28.50 - 28.60 сегодня. Недели 2-3 назад, там было 28.20 - вот и достигли этой точки. Значит гривна есть, гривны много. Обычно в 2018-2019 годах там гривна была в децифите.
Я всё понимаю, но ориентироваться на украинскую, блин, криптобиржу, где курсы всегда неадекватны (не только бакса) - это как-то очень странно. Эти же бабки можно завести на тот же бинанс с меньшими потерями. Так что не показатель
Вот тут вы явно погорячились с примером - на бинансе вообще курс UAH/USDT = 29
Zebra написав:Это мычит тот кто слил доллар по 24.55
Не левая биржа, а с оборотами под $1 млн в день. Может по меркам МБ это и не много, но то что гривна с печатного станка в избытке - и дураку понятно на бытовом уровне.
И по 26 и по 28 тоже, не забывайте) В среднем все в хорошем плюсе, от чего баксодержатели и нервничают, пытаясь запугать оленей, чтобы поднять курс и самим хотя бы выйти в ноль относительно грн депо И очередные сказка про эмиссию, опять не с того акаунта пишите, это с Кабанчика надо давать "инсайды" от "бани с Леркой" о том, что напечатали 50 млрд!!!
Alex2006 написав:Курс 36 может быть лет через 10-15, за это время грн депо даже с 9% годовых "чистыми" даст доходность гораздо выше, так что за меня вам точно переживать не стоит А вот за баксодержателей, когда курс станет 25... вот это будет интереснее
Эх мечтатели... Курс 25 они увидеть захотели. Не для того из вас баксы по 25-24 весь прошлый год вытряхивали, чтобы еще раз по такой цене зайти дать. Слили свои заначки по 24 - всё, дальше стойте молча в стойле, и не мычите! Не будет больше этой лафы с таким низким курсом. Блин, да откройте хотя бы дневной график гривны против бакса, и посмотрите - там консолидация уже год идет в подготовке к прыжку к 40-42! Так что 36 увидим гораздо быстрее, чем через 10-15 лет. В США выборы тоже на подходе, им бакс укреплять пора. Еще и вторая волна "короны" уже дышит в затылок миру. Мечтайте дальше о 25...