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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6423642464256426>
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:52

Сейчас отток капитала из EM попрет как весной. Ожидаю увеличение скорости распродажи нерезами гривневых ОВГЗ до 2 млрд в неделю
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:53

  Zebra написав:Это мычит тот кто слил доллар по 24.55 :lol:

Не левая биржа, а с оборотами под $1 млн в день. Может по меркам МБ это и не много, но то что гривна с печатного станка в избытке - и дураку понятно на бытовом уровне.

Zebra, не сип бісер ...

Буде курс 36, Алекс надовго зникне, відбиваючи свої збитки на депо під 12% :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:07

  Investor_K написав:Евро уже 1.1733

чекаю на відкуп при 1.1
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:08

  Zebra написав:Это мычит тот кто слил доллар по 24.55 :lol:

Не левая биржа, а с оборотами под $1 млн в день. Может по меркам МБ это и не много, но то что гривна с печатного станка в избытке - и дураку понятно на бытовом уровне.

И по 26 и по 28 тоже, не забывайте) В среднем все в хорошем плюсе, от чего баксодержатели и нервничают, пытаясь запугать оленей, чтобы поднять курс и самим хотя бы выйти в ноль относительно грн депо :) И очередные сказка про эмиссию, опять не с того акаунта пишите, это с Кабанчика надо давать "инсайды" от "бани с Леркой" о том, что напечатали 50 млрд!!! :D
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:10

  change_pm написав:
  Zebra написав:Это мычит тот кто слил доллар по 24.55 :lol:

Не левая биржа, а с оборотами под $1 млн в день. Может по меркам МБ это и не много, но то что гривна с печатного станка в избытке - и дураку понятно на бытовом уровне.

Zebra, не сип бісер ...

Буде курс 36, Алекс надовго зникне, відбиваючи свої збитки на депо під 12% :)

Курс 36 может быть лет через 10-15, за это время грн депо даже с 9% годовых "чистыми" даст доходность гораздо выше, так что за меня вам точно переживать не стоит :) А вот за баксодержателей, когда курс станет 25... вот это будет интереснее :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:13

  Zebra написав:Тем временем индекс токена доллара на криптобирже Kuna - 28.50 - 28.60 сегодня.
Недели 2-3 назад, там было 28.20 - вот и достигли этой точки. Значит гривна есть, гривны много. Обычно в 2018-2019 годах там гривна была в децифите.

Я всё понимаю, но ориентироваться на украинскую, блин, криптобиржу, где курсы всегда неадекватны (не только бакса) - это как-то очень странно. Эти же бабки можно завести на тот же бинанс с меньшими потерями. Так что не показатель
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:21

  Shustoff написав:
  Zebra написав:Тем временем индекс токена доллара на криптобирже Kuna - 28.50 - 28.60 сегодня.
Недели 2-3 назад, там было 28.20 - вот и достигли этой точки. Значит гривна есть, гривны много. Обычно в 2018-2019 годах там гривна была в децифите.

Я всё понимаю, но ориентироваться на украинскую, блин, криптобиржу, где курсы всегда неадекватны (не только бакса) - это как-то очень странно. Эти же бабки можно завести на тот же бинанс с меньшими потерями. Так что не показатель


Вот тут вы явно погорячились с примером - на бинансе вообще курс UAH/USDT = 29 :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:27

Alex2006
Курс 36 будет гораздо раньше, ну а про 25 можно забыть, от слова совсем, не будет такого курса уже.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:46

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Это мычит тот кто слил доллар по 24.55 :lol:

Не левая биржа, а с оборотами под $1 млн в день. Может по меркам МБ это и не много, но то что гривна с печатного станка в избытке - и дураку понятно на бытовом уровне.

И по 26 и по 28 тоже, не забывайте) В среднем все в хорошем плюсе, от чего баксодержатели и нервничают, пытаясь запугать оленей, чтобы поднять курс и самим хотя бы выйти в ноль относительно грн депо :) И очередные сказка про эмиссию, опять не с того акаунта пишите, это с Кабанчика надо давать "инсайды" от "бани с Леркой" о том, что напечатали 50 млрд!!! :D

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector ... ancial#1ms

скачиваешь файлик "Огляд фінансових корпорацій"

закладка 2.4, столбик "готівкові кошти, випущені в обіг"

на 01.07.2019 - 390 млрд грн
на 01.07.2020 - 498 млрд грн
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:48

  Alex2006 написав:Курс 36 может быть лет через 10-15, за это время грн депо даже с 9% годовых "чистыми" даст доходность гораздо выше, так что за меня вам точно переживать не стоит :) А вот за баксодержателей, когда курс станет 25... вот это будет интереснее :)

Эх мечтатели... Курс 25 они увидеть захотели. :mrgreen: Не для того из вас баксы по 25-24 весь прошлый год вытряхивали, чтобы еще раз по такой цене зайти дать. Слили свои заначки по 24 - всё, дальше стойте молча в стойле, и не мычите! Не будет больше этой лафы с таким низким курсом. Блин, да откройте хотя бы дневной график гривны против бакса, и посмотрите - там консолидация уже год идет в подготовке к прыжку к 40-42! Так что 36 увидим гораздо быстрее, чем через 10-15 лет. В США выборы тоже на подходе, им бакс укреплять пора. Еще и вторая волна "короны" уже дышит в затылок миру. Мечтайте дальше о 25... :roll:
yuri_m
 
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