Додано: Пон 21 вер, 2020 18:55

Shustoff написав: Тем временем индекс токена доллара на криптобирже Kuna - 28.50 - 28.60 сегодня.

Недели 2-3 назад, там было 28.20 - вот и достигли этой точки. Значит гривна есть, гривны много. Обычно в 2018-2019 годах там гривна была в децифите. Тем временем индекс токена доллара на криптобирже Kuna - 28.50 - 28.60 сегодня.Недели 2-3 назад, там было 28.20 - вот и достигли этой точки. Значит гривна есть, гривны много. Обычно в 2018-2019 годах там гривна была в децифите.

Я всё понимаю, но ориентироваться на украинскую, блин, криптобиржу, где курсы всегда неадекватны (не только бакса) - это как-то очень странно. Эти же бабки можно завести на тот же бинанс с меньшими потерями. Так что не показатель[/quote]Вот тут вы явно погорячились с примером - на бинансе вообще курс UAH/USDT = 29[/quote]Не смотрел. Может и так. Но это вообще не показатель так или иначе.[/quote]На криптобиржах курс очень сильно зависит от тренда.При падающем битке курс usdt/uah растёт.При растущем битке наоборот.При флете курс стремится к обычному банковскому значению.Нужно понимать? что там курс не $, а usdt.