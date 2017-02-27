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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6423642464256426
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:48

  zРадио написав:
  Shustoff написав:
  Zebra написав:Тем временем индекс токена доллара на криптобирже Kuna - 28.50 - 28.60 сегодня.
Недели 2-3 назад, там было 28.20 - вот и достигли этой точки. Значит гривна есть, гривны много. Обычно в 2018-2019 годах там гривна была в децифите.

Я всё понимаю, но ориентироваться на украинскую, блин, криптобиржу, где курсы всегда неадекватны (не только бакса) - это как-то очень странно. Эти же бабки можно завести на тот же бинанс с меньшими потерями. Так что не показатель


Вот тут вы явно погорячились с примером - на бинансе вообще курс UAH/USDT = 29 :mrgreen:

Не смотрел. Может и так. Но это вообще не показатель так или иначе.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:55

  Shustoff написав:Тем временем индекс токена доллара на криптобирже Kuna - 28.50 - 28.60 сегодня.
Недели 2-3 назад, там было 28.20 - вот и достигли этой точки. Значит гривна есть, гривны много. Обычно в 2018-2019 годах там гривна была в децифите.

Я всё понимаю, но ориентироваться на украинскую, блин, криптобиржу, где курсы всегда неадекватны (не только бакса) - это как-то очень странно. Эти же бабки можно завести на тот же бинанс с меньшими потерями. Так что не показатель[/quote]

Вот тут вы явно погорячились с примером - на бинансе вообще курс UAH/USDT = 29 :mrgreen:[/quote]
Не смотрел. Может и так. Но это вообще не показатель так или иначе.[/quote]

На криптобиржах курс очень сильно зависит от тренда.При падающем битке курс usdt/uah растёт.При растущем битке наоборот.При флете курс стремится к обычному банковскому значению.Нужно понимать? что там курс не $, а usdt.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Пон 21 вер, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:06

  zРадио написав:Сейчас отток капитала из EM попрет как весной. Ожидаю увеличение скорости распродажи нерезами гривневых ОВГЗ до 2 млрд в неделю


Еще надо смотреть на украинские евробонды. Пока особо ничего интересного
Украина 2027 сегодня 102% от номинала, а весной был провал до 78%
в июне был максимум 108%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:20

  zzzzzz написав:
  zРадио написав:Сейчас отток капитала из EM попрет как весной. Ожидаю увеличение скорости распродажи нерезами гривневых ОВГЗ до 2 млрд в неделю


Еще надо смотреть на украинские евробонды. Пока особо ничего интересного
Украина 2027 сегодня 102% от номинала, а весной был провал до 78%
в июне был максимум 108%


Да, я тоже сегодня проверял десятилетки 4,375% 20/30 - 84,7 от номинала, а в марте на дне было 59. Правда, минус 2,2% в течение одной торговой сессии - это дофига и настораживает. Гривну то НБУ поддержал, но вот бондам обратный выкуп никто делать не будет - у Минфина итак валюта в остром дефиците...

В любом случае, разворот глобальных финансовых рынков на коррекцию после безудержного роста в течение полугода - это негативный фактор для гривны, который, наверняка, вынесет ее на новые лои.

Антирекорды февраля 2015-го, вероятно, не побьем, но "тридцатку" перешагнуть легко можем
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 21 вер, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:26

  Кучинелли написав:На криптобиржах курс очень сильно зависит от тренда.При падающем битке курс usdt/uah растёт.При растущем битке наоборот.При флете курс стремится к обычному банковскому значению.Нужно понимать? что там курс не $, а usdt.

Ну тогда оцените курс в гривнях на криптобиржах к мировым ценам. Да, может арбитраж запаздывает, но в 2018-2019 году криптовалюта в Украине была под хроническим гривнедефицитом, ниже мировых цен на 5-10%, но в этом году все наоборот.

Делайте выводы. Гривна у крупного капитала есть, и крупный капитал спасается как может.
Вполне допускаю, что некоторые "нерезиденты" могут покидать Украину, используя криптовалюту, либо отмываются деньги через криптовалюту, в любом случае от гривны избавляются и те и другие и третьи.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 21 вер, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:27

Patrick
есть ещё такая нехарьковская сеть https://money24.com.ua/

Это я искал сайт обменки во Львове. Их не нашел, зато нашел обменки в Ужгороде :mrgreen:
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shustoff написав:Я всё понимаю, но ориентироваться на украинскую, блин, криптобиржу, где курсы всегда неадекватны (не только бакса) - это как-то очень странно.

Неадекватные курсы показывают насколько большой спрос есть и насколько непросто этот спрос удовлетворить.
  Shustoff написав:Не смотрел. Может и так. Но это вообще не показатель так или иначе.

Если уже и банан являющийся одной из лидирующих бирж не показатель - что показатель?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:12

  Zebra написав:
  Кучинелли написав:На криптобиржах курс очень сильно зависит от тренда.При падающем битке курс usdt/uah растёт.При растущем битке наоборот.При флете курс стремится к обычному банковскому значению.Нужно понимать? что там курс не $, а usdt.

Ну тогда оцените курс в гривнях на криптобиржах к мировым ценам. Да, может арбитраж запаздывает, но в 2018-2019 году криптовалюта в Украине была под хроническим гривнедефицитом, ниже мировых цен на 5-10%, но в этом году все наоборот.

Делайте выводы. Гривна у крупного капитала есть, и крупный капитал спасается как может.
Вполне допускаю, что некоторые "нерезиденты" могут покидать Украину, используя криптовалюту, либо отмываются деньги через криптовалюту, в любом случае от гривны избавляются и те и другие и третьи.


Поясняю на пальцах :!: Берём текущую ситуацию - курс биткоина падает.Игроки его держащие не спешат снизить цену, особенно это видно на малоликвидных украинских биржах.Образуется огромная разница в цене между укрбиржей и тем же бинансом.Чтобы купить биткоин по справедливой уже низкой упавшей цене. нужно купить его на бинансе.А для этого нужно сначала купить usdt на своей укрбирже.Вот цену usdt в таких случаях и задирают, чтобы арбитражникам жизнь малиной не казалась.При росте всё наоборот, курс usdt может стать на 1-2 гривны ниже банковского курса доллара.
ПС делем выводы - все доводы, опирающиеся на курс на криптобиржах в контексте курсообразования в целом - НЕУМЕСТНЫ.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Немного оффтоп.
Порекомендуйте, пожалуйста банк для онлайн обмена валют с вменяемым курсом и комиссиями за обмен / снятие.

Был в ОТР - там 0.15% за операцию обмена + 1% за снятие, это сьедает всю прелесть на порой вменяемом курсе.


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splin17
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