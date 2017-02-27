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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 вер, 2020 20:30
Grand Touring
На фоне кукольного театра.... Не думал что в Черкассах столько "инвесторов".
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:41
prilepskiy это не все, а кому рано не влом вставать
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:43
75stasstas75 написав:Alex2006
Курс 36 будет гораздо раньше, ну а про 25 можно забыть, от слова совсем, не будет такого курса уже.
Вони зроблять це разом.Я в них верю.Уже весной или раньше добавится нехилая политическая турбулентность,которая тоже ударит по гривне.Вангую,в 2021 Украину ждут внеочередные выборы.И возможно не одни.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:53
splin17 написав:
Немного оффтоп.
Порекомендуйте, пожалуйста банк для онлайн обмена валют с вменяемым курсом и комиссиями за обмен / снятие.
Был в ОТР - там 0.15% за операцию обмена + 1% за снятие, это сьедает всю прелесть на порой вменяемом курсе.
ТАС, Альфа...
На банковской ветке спросите, там и подскажут больше и расскажут как можно обойти возможные комиссии.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:44
Кучинелли написав: Zebra написав: Кучинелли написав:
На криптобиржах курс очень сильно зависит от тренда.При падающем битке курс usdt/uah растёт.При растущем битке наоборот.При флете курс стремится к обычному банковскому значению.Нужно понимать? что там курс не $, а usdt.
Ну тогда оцените курс в гривнях на криптобиржах к мировым ценам. Да, может арбитраж запаздывает, но в 2018-2019 году криптовалюта в Украине была под хроническим гривнедефицитом, ниже мировых цен на 5-10%, но в этом году все наоборот.
Делайте выводы. Гривна у крупного капитала есть, и крупный капитал спасается как может.
Вполне допускаю, что некоторые "нерезиденты" могут покидать Украину, используя криптовалюту, либо отмываются деньги через криптовалюту, в любом случае от гривны избавляются и те и другие и третьи.
Поясняю на пальцах
Берём текущую ситуацию - курс биткоина падает.Игроки его держащие не спешат снизить цену, особенно это видно на малоликвидных украинских биржах.Образуется огромная разница в цене между укрбиржей и тем же бинансом.Чтобы купить биткоин по справедливой уже низкой упавшей цене. нужно купить его на бинансе.А для этого нужно сначала купить usdt на своей укрбирже.Вот цену usdt в таких случаях и задирают, чтобы арбитражникам жизнь малиной не казалась.При росте всё наоборот, курс usdt может стать на 1-2 гривны ниже банковского курса доллара.
ПС делем выводы - все доводы, опирающиеся на курс на криптобиржах в контексте курсообразования в целом - НЕУМЕСТНЫ.
Не правильное объяснение. Раньше были арбитражные задержки, не спорю, но и получить гривну 1:1 уже считалось успехом, а сейчас никто не хочет выходить в гривну, и хотят премию. Девальвационные ожидания, они везде.
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