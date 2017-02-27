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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6425642664276428>
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:30

Grand Touring
На фоне кукольного театра.... Не думал что в Черкассах столько "инвесторов".
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:41

prilepskiy это не все, а кому рано не влом вставать
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:43

  75stasstas75 написав:Alex2006
Курс 36 будет гораздо раньше, ну а про 25 можно забыть, от слова совсем, не будет такого курса уже.

Вони зроблять це разом.Я в них верю.Уже весной или раньше добавится нехилая политическая турбулентность,которая тоже ударит по гривне.Вангую,в 2021 Украину ждут внеочередные выборы.И возможно не одни.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:53

  splin17 написав:Немного оффтоп.
Порекомендуйте, пожалуйста банк для онлайн обмена валют с вменяемым курсом и комиссиями за обмен / снятие.

Был в ОТР - там 0.15% за операцию обмена + 1% за снятие, это сьедает всю прелесть на порой вменяемом курсе.



ТАС, Альфа...
На банковской ветке спросите, там и подскажут больше и расскажут как можно обойти возможные комиссии.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:44

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:
  Кучинелли написав:На криптобиржах курс очень сильно зависит от тренда.При падающем битке курс usdt/uah растёт.При растущем битке наоборот.При флете курс стремится к обычному банковскому значению.Нужно понимать? что там курс не $, а usdt.

Ну тогда оцените курс в гривнях на криптобиржах к мировым ценам. Да, может арбитраж запаздывает, но в 2018-2019 году криптовалюта в Украине была под хроническим гривнедефицитом, ниже мировых цен на 5-10%, но в этом году все наоборот.

Делайте выводы. Гривна у крупного капитала есть, и крупный капитал спасается как может.
Вполне допускаю, что некоторые "нерезиденты" могут покидать Украину, используя криптовалюту, либо отмываются деньги через криптовалюту, в любом случае от гривны избавляются и те и другие и третьи.


Поясняю на пальцах :!: Берём текущую ситуацию - курс биткоина падает.Игроки его держащие не спешат снизить цену, особенно это видно на малоликвидных украинских биржах.Образуется огромная разница в цене между укрбиржей и тем же бинансом.Чтобы купить биткоин по справедливой уже низкой упавшей цене. нужно купить его на бинансе.А для этого нужно сначала купить usdt на своей укрбирже.Вот цену usdt в таких случаях и задирают, чтобы арбитражникам жизнь малиной не казалась.При росте всё наоборот, курс usdt может стать на 1-2 гривны ниже банковского курса доллара.
ПС делем выводы - все доводы, опирающиеся на курс на криптобиржах в контексте курсообразования в целом - НЕУМЕСТНЫ.

Не правильное объяснение. Раньше были арбитражные задержки, не спорю, но и получить гривну 1:1 уже считалось успехом, а сейчас никто не хочет выходить в гривну, и хотят премию. Девальвационные ожидания, они везде.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:09

  Zebra написав:а сейчас никто не хочет выходить в гривну, и хотят премию. Девальвационные ожидания, они везде.


Верно. NDF UAH/USD с экспирацией в конце года торгуется уже на 28,6-28,7. Рост за месяц - 90 копеек, и это не предел. Выход нерезов из ОВГЗ с купонной доходностью 15% при нулевой доходности американских трежерей - тоже ничто иное, как девальвационные ожидания, причем высокие - не до 29 и даже не до 30. Чтобы не перекрыть прибыль в 15 п.п., необходимо купить доллар меньше, чем за 32 грн (28 * 1,15). Т.е. если сбрасывают такую ЦБ, значит через год ждут курс >32 грн
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 21 вер, 2020 22:16, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:11

  splin17 написав:Немного оффтоп.
Порекомендуйте, пожалуйста банк для онлайн обмена валют с вменяемым курсом и комиссиями за обмен / снятие.

Был в ОТР - там 0.15% за операцию обмена + 1% за снятие, это сьедает всю прелесть на порой вменяемом курсе.


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ПУМБ
Открывайте депозитные карточки на шару в трёх валютах. И онлайн меняйте. Вывод, ввод без %. Курсы адекватные.
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:18

  zРадио написав:
  Zebra написав:а сейчас никто не хочет выходить в гривну, и хотят премию. Девальвационные ожидания, они везде.


Верно. NDF UAH/USD с экспирацией в конце года торгуется уже на 28,6-28,7. Рост за месяц - 90 копеек, и это не предел. Выход нерезов из ОВГЗ с купонной доходностью 15% при нулевой доходности американских трежерей - тоже ничто иное, как девальвационные ожидания, причем высокие - не до 29 и даже не до 30. Чтобы не перекрыть 15 п.п. доходности, необходимо продать доллар с премией +4 грн

цікаву статтю нарив
https://stooq.pl/mol/?id=14796
мало букв польскою, і графік відношення боргу США до ВВП та резюме :
так нема можливості далі понижати процентну ставку, то є два варіанти, або обнулення, або інфляція (долара) - як бачимо, ідем по другому сценарію.

Так що я сумніваюся, якщо в США буде інфляція 3% або 5% та в нас 7% або 9%, то девал гривні відносно долара, максимум в рік біля 4%.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:29

  flyman написав:мало букв польскою, і графік відношення боргу США до ВВП та резюме :
так нема можливості далі понижати процентну ставку, то є два варіанти, або обнулення, або інфляція (долара) - як бачимо, ідем по другому сценарію.

Так що я сумніваюся, якщо в США буде інфляція 3% або 5% та в нас 7% або 9%, то девал гривні відносно долара, максимум в рік біля 4%.


Инфляция в США в ближайшие годы будет в пределах 1,65-1,9% (CAGR). На основании чего ты делаешь дикие (прости, но как есть) предположения о 3-5%? Единственное, что приведенный график показывает, так это как раз то, что несмотря на рост госдолга опережающими темпами, инфляция в США остается стабильно-низкой, 1,8% (CAGR).

Заметь - уже остается! Три десятилетия остается! А воз и ныне там (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:36

  zРадио написав:
  Zebra написав:а сейчас никто не хочет выходить в гривну, и хотят премию. Девальвационные ожидания, они везде.


Верно. NDF UAH/USD с экспирацией в конце года торгуется уже на 28,6-28,7. Рост за месяц - 90 копеек, и это не предел. Выход нерезов из ОВГЗ с купонной доходностью 15% при нулевой доходности американских трежерей - тоже ничто иное, как девальвационные ожидания, причем высокие - не до 29 и даже не до 30. Чтобы не перекрыть прибыль в 15 п.п., необходимо купить доллар меньше, чем за 32 грн (28 * 1,15). Т.е. если сбрасывают такую ЦБ, значит через год ждут курс >32 грн


Вам обоим я напоминаю, что речь в споре мду нами идёт не взагали, а о курсе на укр криптобиржах.Сделаем проще, когда падение сменится на рост, посмотрим как отреагирует курс.То, что я писал основано не на каких то суждениях. а на реальном наблюдении за курсом.А вы пока сову на глобус натягиваете.Вроде отскок наметился. вот скоро и проверим...
Кучинелли
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