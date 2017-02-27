Кучинелли написав:

Zebra написав: Кучинелли написав: На криптобиржах курс очень сильно зависит от тренда.При падающем битке курс usdt/uah растёт.При растущем битке наоборот.При флете курс стремится к обычному банковскому значению.Нужно понимать? что там курс не $, а usdt. На криптобиржах курс очень сильно зависит от тренда.При падающем битке курс usdt/uah растёт.При растущем битке наоборот.При флете курс стремится к обычному банковскому значению.Нужно понимать? что там курс не $, а usdt.

Ну тогда оцените курс в гривнях на криптобиржах к мировым ценам. Да, может арбитраж запаздывает, но в 2018-2019 году криптовалюта в Украине была под хроническим гривнедефицитом, ниже мировых цен на 5-10%, но в этом году все наоборот.



Делайте выводы. Гривна у крупного капитала есть, и крупный капитал спасается как может.

Вполне допускаю, что некоторые "нерезиденты" могут покидать Украину, используя криптовалюту, либо отмываются деньги через криптовалюту, в любом случае от гривны избавляются и те и другие и третьи. Ну тогда оцените курс в гривнях на криптобиржах к мировым ценам. Да, может арбитраж запаздывает, но в 2018-2019 году криптовалюта в Украине была под хроническим гривнедефицитом, ниже мировых цен на 5-10%, но в этом году все наоборот.Делайте выводы. Гривна у крупного капитала есть, и крупный капитал спасается как может.Вполне допускаю, что некоторые "нерезиденты" могут покидать Украину, используя криптовалюту, либо отмываются деньги через криптовалюту, в любом случае от гривны избавляются и те и другие и третьи.

Поясняю на пальцахБерём текущую ситуацию - курс биткоина падает.Игроки его держащие не спешат снизить цену, особенно это видно на малоликвидных украинских биржах.Образуется огромная разница в цене между укрбиржей и тем же бинансом.Чтобы купить биткоин по справедливой уже низкой упавшей цене. нужно купить его на бинансе.А для этого нужно сначала купить usdt на своей укрбирже.Вот цену usdt в таких случаях и задирают, чтобы арбитражникам жизнь малиной не казалась.При росте всё наоборот, курс usdt может стать на 1-2 гривны ниже банковского курса доллара.ПС делем выводы - все доводы, опирающиеся на курс на криптобиржах в контексте курсообразования в целом - НЕУМЕСТНЫ.