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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6425642664276428
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:44

И ждать особо не пришлось.Зашёл на Куну и всё что я написал в чистом виде.при падении битка с 10900 до 10300 сами посмотрите как отреагировал гривневый курс.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:09

  zРадио написав:
  flyman написав:мало букв польскою, і графік відношення боргу США до ВВП та резюме :
так нема можливості далі понижати процентну ставку, то є два варіанти, або обнулення, або інфляція (долара) - як бачимо, ідем по другому сценарію.

Так що я сумніваюся, якщо в США буде інфляція 3% або 5% та в нас 7% або 9%, то девал гривні відносно долара, максимум в рік біля 4%.


Инфляция в США в ближайшие годы будет в пределах 1,65-1,9% (CAGR). На основании чего ты делаешь дикие (прости, но как есть) предположения о 3-5%? Единственное, что приведенный график показывает, так это как раз то, что несмотря на рост госдолга опережающими темпами, инфляция в США остается стабильно-низкой, 1,8% (CAGR).

Заметь - уже остается! Три десятилетия остается! А воз и ныне там (с)

В Джексон-Хоул Пауэлл объявил об изменении политики в отношении «таргетирования средней инфляции»: http://www.profinance.ru/news/2020/08/2 ... uella.html

Если раньше при низкой безработице ФРС повышала ставки, то теперь обещает не делать этого, пока инфляция не превысит целевой показатель в 2%.
Эти изменения закреплены в "Заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики", впервые принятом в 2012 году, в котором отражен подход ФРС к процентным ставкам и экономическому росту.
ФРС позволит инфляции «умеренно» превышать 2%-ную цель «в течение некоторого времени», но насколько именно - не уточняет.
Таким образом, не исключен рост инфляции в США более 2%.
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