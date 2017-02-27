flyman написав:мало букв польскою, і графік відношення боргу США до ВВП та резюме : так нема можливості далі понижати процентну ставку, то є два варіанти, або обнулення, або інфляція (долара) - як бачимо, ідем по другому сценарію.
Так що я сумніваюся, якщо в США буде інфляція 3% або 5% та в нас 7% або 9%, то девал гривні відносно долара, максимум в рік біля 4%.
Инфляция в США в ближайшие годы будет в пределах 1,65-1,9% (CAGR). На основании чего ты делаешь дикие (прости, но как есть) предположения о 3-5%? Единственное, что приведенный график показывает, так это как раз то, что несмотря на рост госдолга опережающими темпами, инфляция в США остается стабильно-низкой, 1,8% (CAGR).
Заметь - уже остается! Три десятилетия остается! А воз и ныне там (с)
Если раньше при низкой безработице ФРС повышала ставки, то теперь обещает не делать этого, пока инфляция не превысит целевой показатель в 2%. Эти изменения закреплены в "Заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики", впервые принятом в 2012 году, в котором отражен подход ФРС к процентным ставкам и экономическому росту. ФРС позволит инфляции «умеренно» превышать 2%-ную цель «в течение некоторого времени», но насколько именно - не уточняет. Таким образом, не исключен рост инфляции в США более 2%.
flyman написав:мало букв польскою, і графік відношення боргу США до ВВП та резюме : так нема можливості далі понижати процентну ставку, то є два варіанти, або обнулення, або інфляція (долара) - як бачимо, ідем по другому сценарію.
Так що я сумніваюся, якщо в США буде інфляція 3% або 5% та в нас 7% або 9%, то девал гривні відносно долара, максимум в рік біля 4%.
Инфляция в США в ближайшие годы будет в пределах 1,65-1,9% (CAGR). На основании чего ты делаешь дикие (прости, но как есть) предположения о 3-5%? Единственное, что приведенный график показывает, так это как раз то, что несмотря на рост госдолга опережающими темпами, инфляция в США остается стабильно-низкой, 1,8% (CAGR).
Заметь - уже остается! Три десятилетия остается! А воз и ныне там (с)
Если раньше при низкой безработице ФРС повышала ставки, то теперь обещает не делать этого, пока инфляция не превысит целевой показатель в 2%. Эти изменения закреплены в "Заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики", впервые принятом в 2012 году, в котором отражен подход ФРС к процентным ставкам и экономическому росту. ФРС позволит инфляции «умеренно» превышать 2%-ную цель «в течение некоторого времени», но насколько именно - не уточняет. Таким образом, не исключен рост инфляции в США более 2%.
Я в курсе и даже сам сюда дал эту новость Решение, как понимаете, вынужденное, дабы не допустить очень вероятную при неизменении подходов дефляцию. Задача - разогнать инфляцию до ее привычного уровня (а сегодня она намного ниже него). Именно поэтому механизмы применяются монетарные.