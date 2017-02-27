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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6425642664276428
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:) предположения о 3-5%?


бувало й значно більше


За 10 последних лет (2009-2018) инфляция доллара в США составила 19,51% или 1,8% в год. Но не всегда инфляция доллара в США была такой низкой. В период с 70-го по 80-й год она колебалась от 5 до 15%.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2830/2840 играем на повышение
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:48

Утренние курсы доллара (ПОВ, опт), 9-40:

Харьков 28.30 - 28.35,
диапазон цен: 28.27..28.30 - 28.35..28.40

Чернигов 28.24 - 28.34
Сумы 28.20 - 28.35
Полтава 28.25 - 28.35..28.38
Patrick
 
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