бувало й значно більше
За 10 последних лет (2009-2018) инфляция доллара в США составила 19,51% или 1,8% в год. Но не всегда инфляция доллара в США была такой низкой. В период с 70-го по 80-й год она колебалась от 5 до 15%.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 вер, 2020 23:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
бувало й значно більше
За 10 последних лет (2009-2018) инфляция доллара в США составила 19,51% или 1,8% в год. Но не всегда инфляция доллара в США была такой низкой. В период с 70-го по 80-й год она колебалась от 5 до 15%.
+50грн !
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Додано: Вів 22 вер, 2020 09:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
2830/2840 играем на повышение
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:48
Утренние курсы доллара (ПОВ, опт), 9-40:
Харьков 28.30 - 28.35,
диапазон цен: 28.27..28.30 - 28.35..28.40
Чернигов 28.24 - 28.34
Сумы 28.20 - 28.35
Полтава 28.25 - 28.35..28.38
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