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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6426642764286429>
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:) предположения о 3-5%?


бувало й значно більше


За 10 последних лет (2009-2018) инфляция доллара в США составила 19,51% или 1,8% в год. Но не всегда инфляция доллара в США была такой низкой. В период с 70-го по 80-й год она колебалась от 5 до 15%.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2830/2840 играем на повышение
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:48

Утренние курсы доллара (ПОВ, опт), 9-40:

Харьков 28.30 - 28.35,
диапазон цен: 28.27..28.30 - 28.35..28.40

Чернигов 28.24 - 28.34
Сумы 28.20 - 28.35
Полтава 28.25 - 28.35..28.38
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kharkov_val написав:2830/2840 играем на повышение

Схоже, що переграли самі себе - почався відкат.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:12

  Василь-Рівне написав:
  kharkov_val написав:2830/2840 играем на повышение

Схоже, що переграли самі себе - почався відкат.

Відкат 2 копейкі?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:16

Украина направила МВФ уведомление, что приезжать больше не нужно. Все в онлайн.
Заодно и объяснение, почему не едут... Дык в онлайне же теперь все!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Відкат 2 копейкі?

Сім копійок протягом години - мені такий темп подобається :!:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:22

09:43
Вышел Нацбанк с продажей по 28,25 и за несколько минут продал 50 млн. долларов
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:24

  Василь-Рівне написав:
  Zebra написав:Відкат 2 копейкі?

Сім копійок протягом години - мені такий темп подобається :!:

  Moneta написав:09:43
Вышел Нацбанк с продажей по 28,25 и за несколько минут продал 50 млн. долларов

Всем откатам откат :lol:
yuriy_kuzmik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:30

yuriy_kuzmik
Ледве встиг усреднитися ПА28.2 $300
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 6426642764286429>
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