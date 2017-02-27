бувало й значно більше
За 10 последних лет (2009-2018) инфляция доллара в США составила 19,51% или 1,8% в год. Но не всегда инфляция доллара в США была такой низкой. В период с 70-го по 80-й год она колебалась от 5 до 15%.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 вер, 2020 23:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
бувало й значно більше
За 10 последних лет (2009-2018) инфляция доллара в США составила 19,51% или 1,8% в год. Но не всегда инфляция доллара в США была такой низкой. В период с 70-го по 80-й год она колебалась от 5 до 15%.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
2830/2840 играем на повышение
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:48
Утренние курсы доллара (ПОВ, опт), 9-40:
Харьков 28.30 - 28.35,
диапазон цен: 28.27..28.30 - 28.35..28.40
Чернигов 28.24 - 28.34
Сумы 28.20 - 28.35
Полтава 28.25 - 28.35..28.38
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:12
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:16
Украина направила МВФ уведомление, что приезжать больше не нужно. Все в онлайн.
Заодно и объяснение, почему не едут... Дык в онлайне же теперь все!)))
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:22
09:43
Вышел Нацбанк с продажей по 28,25 и за несколько минут продал 50 млн. долларов
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:24
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:30
yuriy_kuzmik
Ледве встиг усреднитися ПА28.2 $300
https://fi202x.blogspot.com/
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