если нбу видит такой спрос на открытии, то откат этот стрёмный. для жадин.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:36
если нбу видит такой спрос на открытии, то откат этот стрёмный. для жадин.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:39
Роби як НБУ
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:47
не факт. новая метла пришла. по моему тушит пожар, но не до конца.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:02
Да не переживайте Вы так за НБУ и спрос со "стрёмным" откатом, всё что будет вытрушено с оленей на качелях отправится дивидендами в бюджет 2021 !!))
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот и весь рiст
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здравствуйте .
ФортЭчная 28.20-28.40
Сталеваров 28.23-28.35
Зирка 28.20-28.38
На Малом Ломбард поменял прием с 28,23 на 28.20 Продажа 28.40
Всем удачного дня !
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:26
Думаю, в НБУ розуміють, що при курсі 28+, ОВДП з дохідністю нижче 15% втрачають зміст для нерезидентів, і може піти лавиноподібний процес.
https://fi202x.blogspot.com/
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