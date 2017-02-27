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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:36
Moneta написав:
09:43 Вышел Нацбанк с продажей по 28,25 и за несколько минут продал 50 млн. долларов
если нбу видит такой спрос на открытии, то откат этот стрёмный. для жадин.*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Вів 22 вер, 2020 10:39
Яша написав: Moneta написав:
09:43 Вышел Нацбанк с продажей по 28,25 и за несколько минут продал 50 млн. долларов
если нбу видит такой спрос на открытии, то откат этот стрёмный. для жадин.*Відправлено з Чату
Роби як НБУ
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flyman
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Додано: Вів 22 вер, 2020 10:47
flyman написав:
Роби як НБУ
не факт. новая метла пришла. по моему тушит пожар, но не до конца.*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Вів 22 вер, 2020 11:02
Яша написав: Moneta написав:
09:43 Вышел Нацбанк с продажей по 28,25 и за несколько минут продал 50 млн. долларов
если нбу видит такой спрос на открытии, то откат этот стрёмный. для жадин.*Відправлено з Чату
Да не переживайте Вы так за НБУ и спрос со "стрёмным" откатом, всё что будет вытрушено с оленей на качелях отправится дивидендами в бюджет 2021 !!))
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Investor_33
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Додано: Вів 22 вер, 2020 11:19
Вот и весь рiст
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Captain Obvious
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Додано: Вів 22 вер, 2020 11:25
Здравствуйте .
ФортЭчная 28.20-28.40
Сталеваров 28.23-28.35
Зирка 28.20-28.38
На Малом Ломбард поменял прием с 28,23 на 28.20 Продажа 28.40
Всем удачного дня !
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холява
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Додано: Вів 22 вер, 2020 11:26
Captain Obvious написав:
Вот и весь рiст
Думаю, в НБУ розуміють, що при курсі 28+, ОВДП з дохідністю нижче 15% втрачають зміст для нерезидентів, і може піти лавиноподібний процес.
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flyman
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Додано: Вів 22 вер, 2020 11:29
ДЯЕУЮ ВСІМ,ХТО ГНАВ ОЛЕНІВ ЗА 28))))))
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сірий
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Додано: Вів 22 вер, 2020 11:35
сірий написав:
ДЯЕУЮ ВСІМ,ХТО ГНАВ ОЛЕНІВ ЗА 28))))))
Вони бігли за зеброю на 36-37 в 2021у!!!)))
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Додано: Вів 22 вер, 2020 11:37
сірий написав:
ДЯЕУЮ ВСІМ,ХТО ГНАВ ОЛЕНІВ ЗА 28))))))
думается в этот раз нужно благодарить власть, а не спекулей
28.20-28.23/28.28-28.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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