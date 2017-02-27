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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6427642864296430>
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:36

  Moneta написав:09:43 Вышел Нацбанк с продажей по 28,25 и за несколько минут продал 50 млн. долларов

если нбу видит такой спрос на открытии, то откат этот стрёмный. для жадин.

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Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:39

  Яша написав:
  Moneta написав:09:43 Вышел Нацбанк с продажей по 28,25 и за несколько минут продал 50 млн. долларов

если нбу видит такой спрос на открытии, то откат этот стрёмный. для жадин.

*Відправлено з Чату

Роби як НБУ
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:47

  flyman написав:Роби як НБУ

не факт. новая метла пришла. по моему тушит пожар, но не до конца.

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Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:02

  Яша написав:
  Moneta написав:09:43 Вышел Нацбанк с продажей по 28,25 и за несколько минут продал 50 млн. долларов

если нбу видит такой спрос на открытии, то откат этот стрёмный. для жадин.

*Відправлено з Чату

Да не переживайте Вы так за НБУ и спрос со "стрёмным" откатом, всё что будет вытрушено с оленей на качелях отправится дивидендами в бюджет 2021 !!)) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот и весь рiст
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .

ФортЭчная 28.20-28.40
Сталеваров 28.23-28.35
Зирка 28.20-28.38
На Малом Ломбард поменял прием с 28,23 на 28.20 Продажа 28.40
Всем удачного дня !
холява
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:26

  Captain Obvious написав:Вот и весь рiст

Думаю, в НБУ розуміють, що при курсі 28+, ОВДП з дохідністю нижче 15% втрачають зміст для нерезидентів, і може піти лавиноподібний процес.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:29

ДЯЕУЮ ВСІМ,ХТО ГНАВ ОЛЕНІВ ЗА 28))))))
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:35

  сірий написав:ДЯЕУЮ ВСІМ,ХТО ГНАВ ОЛЕНІВ ЗА 28))))))

Вони бігли за зеброю на 36-37 в 2021у!!!)))
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:37

  сірий написав:ДЯЕУЮ ВСІМ,ХТО ГНАВ ОЛЕНІВ ЗА 28))))))

думается в этот раз нужно благодарить власть, а не спекулей :mrgreen:

28.20-28.23/28.28-28.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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