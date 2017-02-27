RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6427642864296430
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:45

Высаживаем нервных и идём дальше)

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 03.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:48

  kulishgazmagnat написав:Высаживаем нервных и идём дальше)

*Відправлено з Чату



ОБОСНУЙТЕ ?
холява
2
 
Повідомлень: 2977
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2721 раз.
Подякували: 2662 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.09.2020...................28,2099
Доллар прибавил менее копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, немного постояли и к 11 потеряли еще копейку. Еще через полчаса опустились сразу на 3 копейки, растянув на полкопейки спред. Если верить сообщениям о весьма объемной интервенции спозаранку, обороты сегодня весьма высоки.
Справочный курс встретили котировками 28.1600 - 28.1850, что на 5 копеек ниже открытия.

НБУ вчера продал 40 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. Рост произошел за счет сокращения объема суточных сертификатов - вернулись средства, которые банки размещали на выходные. Противостояла росту интервенция НБУ. Все остальные играли по мелочи.

В пятницу объем валютного рынка сократился с 539.2 до 399.4 млн. Примерно до уровня среды. На графике объемов нарисовалась красивая правильная пила. Чистое предложение составило 379.4 млн. Сокращение объемов произошло за счет падения активности банков. Клиентские обороты остались на прежнем уровне, чуть сократился спрос и чуть выросло предложение. Это немного ослабило доминирование спроса.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5195
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3082 раз.
Подякували: 8272 раз.
 
Профіль
19
9
17
1
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:32

Объемы межбанка.
Судя по всему на этой неделе спрос на валюту еще сохраняется.
Корсчета 62.4 млрд. Зачем-то вышли дополнительные 5 млрд. из суточных сертификатов (+18 млрд -13 млрд.)? Что-то крупное покупать сегодня планируется? Или выдача аванса?


Зображення
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 25.04.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:51

холява

А что тут обосновывать? Смолия сняли не просто так. Это раз. Министр финансов говорил о 30 грн в бютжете. Это два. Дефецит бютжета. Это три. Дело лишь за плавным движением к 30 грн
инженер
 
Повідомлень: 280
З нами з: 02.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:56

  холява написав:
  kulishgazmagnat написав:Высаживаем нервных и идём дальше)

*Відправлено з Чату



ОБОСНУЙТЕ ?

До конца года нужно собрать еще около 40% плана бюджета, осталось чуть больше 3 месяцев. Динамика собираемости уже не впечатляет.

За год напечатали 100 млрд грн. Напечатают еще и закроют как обычно в декабре все дыры, рассчитаются по тендерам.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 22 вер, 2020 12:58, всього редагувалось 2 разів.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8875
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1022 раз.
Подякували: 1476 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:56

  сірий написав:ДЯКУЮ ВСІМ,ХТО ГНАВ ОЛЕНІВ ЗА 28))))))

:mrgreen:
Это еще не загон, а только начало разогрева курса. Просто берем бюджет этого года и следующего,и считаем. Вы вот радуетесь, что слили "па 28" и заработали копейки, но совсем не учитываете, что потеряете после этого 1-2-5 гривен, когда придется откупать по 30-32-35. Поезд отошел от перрона и набирает ход!

P.S. Текущий легкий откат вниз сейчас - это просто специфика конца месяца. Сливают валюту, чтобы выплатить зарплаты работягам. Плюс все кредитчики будут закрывать лимиты по картам. У того же "бегемота" 25 числа крайний срок покрытия кредитного лимита. А у него, на секундочку, около 20 миллионов клиентов. Вот и считайте, сколько валюты будет сбрасываться до 25 числа включительно, чтобы закрыть лимиты. А после этого давление на курс упадет, и снова пойдем в рост.
yuri_m
 
Повідомлень: 857
З нами з: 25.11.08
Подякував: 75 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 6427642864296430
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yuri_m, Zebra і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1989, 1990, 1991
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19905 2516161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 вер, 2020 10:56
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7229 1650697
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 14:01
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 121588
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20619)
22.09.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.