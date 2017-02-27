Додано: Вів 22 вер, 2020 12:56

сірий написав: ДЯКУЮ ВСІМ,ХТО ГНАВ ОЛЕНІВ ЗА 28)))))) ДЯКУЮ ВСІМ,ХТО ГНАВ ОЛЕНІВ ЗА 28))))))

Это еще не загон, а только начало разогрева курса. Просто берем бюджет этого года и следующего,и считаем. Вы вот радуетесь, что слили "па 28" и заработали копейки, но совсем не учитываете, что потеряете после этого 1-2-5 гривен, когда придется откупать по 30-32-35. Поезд отошел от перрона и набирает ход!P.S. Текущий легкий откат вниз сейчас - это просто специфика конца месяца. Сливают валюту, чтобы выплатить зарплаты работягам. Плюс все кредитчики будут закрывать лимиты по картам. У того же "бегемота" 25 числа крайний срок покрытия кредитного лимита. А у него, на секундочку, около 20 миллионов клиентов. Вот и считайте, сколько валюты будет сбрасываться до 25 числа включительно, чтобы закрыть лимиты. А после этого давление на курс упадет, и снова пойдем в рост.