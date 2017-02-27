Высаживаем нервных и идём дальше)
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:45
Высаживаем нервных и идём дальше)
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:48
ОБОСНУЙТЕ ?
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:27
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.09.2020...................28,2099
Доллар прибавил менее копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, немного постояли и к 11 потеряли еще копейку. Еще через полчаса опустились сразу на 3 копейки, растянув на полкопейки спред. Если верить сообщениям о весьма объемной интервенции спозаранку, обороты сегодня весьма высоки.
Справочный курс встретили котировками 28.1600 - 28.1850, что на 5 копеек ниже открытия.
НБУ вчера продал 40 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. Рост произошел за счет сокращения объема суточных сертификатов - вернулись средства, которые банки размещали на выходные. Противостояла росту интервенция НБУ. Все остальные играли по мелочи.
В пятницу объем валютного рынка сократился с 539.2 до 399.4 млн. Примерно до уровня среды. На графике объемов нарисовалась красивая правильная пила. Чистое предложение составило 379.4 млн. Сокращение объемов произошло за счет падения активности банков. Клиентские обороты остались на прежнем уровне, чуть сократился спрос и чуть выросло предложение. Это немного ослабило доминирование спроса.
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:32
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:51
холява
А что тут обосновывать? Смолия сняли не просто так. Это раз. Министр финансов говорил о 30 грн в бютжете. Это два. Дефецит бютжета. Это три. Дело лишь за плавным движением к 30 грн
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:56
До конца года нужно собрать еще около 40% плана бюджета, осталось чуть больше 3 месяцев. Динамика собираемости уже не впечатляет.
За год напечатали 100 млрд грн. Напечатают еще и закроют как обычно в декабре все дыры, рассчитаются по тендерам.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 22 вер, 2020 12:58, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:56
Это еще не загон, а только начало разогрева курса. Просто берем бюджет этого года и следующего,и считаем. Вы вот радуетесь, что слили "па 28" и заработали копейки, но совсем не учитываете, что потеряете после этого 1-2-5 гривен, когда придется откупать по 30-32-35. Поезд отошел от перрона и набирает ход!
P.S. Текущий легкий откат вниз сейчас - это просто специфика конца месяца. Сливают валюту, чтобы выплатить зарплаты работягам. Плюс все кредитчики будут закрывать лимиты по картам. У того же "бегемота" 25 числа крайний срок покрытия кредитного лимита. А у него, на секундочку, около 20 миллионов клиентов. Вот и считайте, сколько валюты будет сбрасываться до 25 числа включительно, чтобы закрыть лимиты. А после этого давление на курс упадет, и снова пойдем в рост.
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