Додано: Вів 22 вер, 2020 13:10

Zebra написав: До конца года нужно собрать еще около 40% плана бюджета, осталось чуть больше 3 месяцев. Динамика собираемости уже не впечатляет.



За год напечатали 100 млрд грн. Напечатают еще и закроют как обычно в декабре все дыры, рассчитаются по тендерам. До конца года нужно собрать еще около 40% плана бюджета, осталось чуть больше 3 месяцев. Динамика собираемости уже не впечатляет.За год напечатали 100 млрд грн. Напечатают еще и закроют как обычно в декабре все дыры, рассчитаются по тендерам.

Фиг они эту сумму соберут. Не с кого её собирать, бизнес в ауте. Прошлый год кое-как закрыли, потрусив главные кубышки у "Нафтогаза" и прочих зажиточных госкомпаний. А в это году трусить уже нечего, всё забрано было еще в начале года, авансом. Да и 40% - это не 4%, физически просто огромная сумма. Только печатать! Нарисовали уже 100 ярдов, но как видим, это что мертвому припарка. Скорее всего будут снова резать все выплаты подрядчикам бюджета, как это было в 2019. Тогда заморозили всё в мае и выплатили только в конце декабря, и то не всем. В этом году думаю будет еще круче: просто будут ломать через колено коммерсов и требовать подписания договоров на отсрочку выплат на полгода-год. И за счет этого еще срежут дефицит бюджета. Вот только этот ком задолженности всё растет и растет... Как выстрелит, то и курс 35-38 покажется не большим!