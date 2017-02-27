красиво загоняешь.
мастерство не пропьешь)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:42
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Більшість кредиток мають індивідуальний термін погашення, а приватівська кредитка зараз малоприваблива, навіть по рейтингу https://finance.ua/ua/cards/cashback-rating.
Нормальні свинорили навряд чи її взагалі користуюють. Приват зараз активно окомісовує все, що в багатьох інших банках бесплатно - за то і живе.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:50
тогда межбанк был 2830 кто кого загоняет? НБУ продал 50 млн. после чего пошли вниз
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
2823/2830
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:53
Межбанк
12:26
Чуть сместились вверх: сделки идут в диапазоне 28,19-28,21. Дешевле 28,20 продают очень неохотно.
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:55
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:01
в 9:08 утра был межбанк и игра на повышение?
скорее кто-то в долларе остался с вечера и не успел распихать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:04
Тем не менее курс всегда 22-25 числа каждого месяца проседает на 15-25 копеек. Вот просто стабильно! С чего бы это, если кредитки "Привата" ну на фиг никому не нужны? Понятно, что тут не всё на кредитки завязано. Еще и зарплаты надо выплачивать в конце месяца и первых числах следующего. И налоги в бюджет.
Про рейтинг кредиток - это всё туфта. Сравните число клиентов того же "Привата" и какого-нибудь "Конкорда". Небо и земля! Ну да, рейтинг выше у мелких банков, зато числом "бегемот" всё еще перекрывает всех остальных.
То до лампочки. Что 25, что 30. Кстати, техподдержка про 30 число в первый раз слышит. Так что можете на штраф нарваться. Или это так глобально - закрыть лимит стандартно до 25 числа, или тянуть до 30?
До 30 числа можно платить по тратам за текущий месяц. А до 25 числа - за предыдущий. Не путайте людей! Вот кто отгулял за кредитные деньги август и сентябрь, те и будут сейчас до 25 числа гасить кредитные лимиты за август. И там суммы будут не малые - отпуска, подготовка к школе, и т.д.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 22 вер, 2020 14:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
2825/2830
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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