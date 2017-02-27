Додано: Вів 22 вер, 2020 14:04

Ой+ написав: Більшість кредиток мають індивідуальний термін погашення, а приватівська кредитка зараз малоприваблива, навіть по рейтингу

Нормальні свинорили навряд чи її взагалі користуюють. Приват зараз активно окомісовує все, що в багатьох інших банках бесплатно - за то і живе. Більшість кредиток мають індивідуальний термін погашення, а приватівська кредитка зараз малоприваблива, навіть по рейтингу https://finance.ua/ua/cards/cashback-rating Нормальні свинорили навряд чи її взагалі користуюють. Приват зараз активно окомісовує все, що в багатьох інших банках бесплатно - за то і живе.

Клаус написав: в связи с карантином - до 30 числа закрывать можно в связи с карантином - до 30 числа закрывать можно

Тем не менее курс всегда 22-25 числа каждого месяца проседает на 15-25 копеек. Вот просто стабильно! С чего бы это, если кредитки "Привата" ну на фиг никому не нужны?Понятно, что тут не всё на кредитки завязано. Еще и зарплаты надо выплачивать в конце месяца и первых числах следующего. И налоги в бюджет.Про рейтинг кредиток - это всё туфта. Сравните число клиентов того же "Привата" и какого-нибудь "Конкорда". Небо и земля! Ну да, рейтинг выше у мелких банков, зато числом "бегемот" всё еще перекрывает всех остальных.То до лампочки. Что 25, что 30. Кстати, техподдержка про 30 число в первый раз слышит. Так что можете на штраф нарваться. Или это так глобально - закрыть лимит стандартно до 25 числа, или тянуть до 30?До 30 числа можно платить по тратам за текущий месяц. А до 25 числа - за предыдущий. Не путайте людей! Вот кто отгулял за кредитные деньги август и сентябрь, те и будут сейчас до 25 числа гасить кредитные лимиты за август. И там суммы будут не малые - отпуска, подготовка к школе, и т.д.