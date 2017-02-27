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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6428642964306431
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:42

  kharkov_val написав:2830/2840 играем на повышение

красиво загоняешь.
мастерство не пропьешь)))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Плюс все кредитчики будут закрывать лимиты по картам. У того же "бегемота" 25 числа крайний срок покрытия кредитного лимита. А у него, на секундочку, около 20 миллионов клиентов.


Більшість кредиток мають індивідуальний термін погашення, а приватівська кредитка зараз малоприваблива, навіть по рейтингу https://finance.ua/ua/cards/cashback-rating.
Нормальні свинорили навряд чи її взагалі користуюють. Приват зараз активно окомісовує все, що в багатьох інших банках бесплатно - за то і живе.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:50

  Yuri_T написав:
  kharkov_val написав:2830/2840 играем на повышение

красиво загоняешь.
мастерство не пропьешь)))

тогда межбанк был 2830 кто кого загоняет? НБУ продал 50 млн. после чего пошли вниз
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2823/2830
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:53

Межбанк
12:26
Чуть сместились вверх: сделки идут в диапазоне 28,19-28,21. Дешевле 28,20 продают очень неохотно.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:55

  yuri_m написав:.... Плюс все кредитчики будут закрывать лимиты по картам. У того же "бегемота" 25 числа крайний срок покрытия кредитного лимита. А у него, на секундочку, около 20 миллионов клиентов. ..

в связи с карантином - до 30 числа закрывать можно
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:01

  kharkov_val написав:
  Yuri_T написав:
  kharkov_val написав:2830/2840 играем на повышение

красиво загоняешь.
мастерство не пропьешь)))

тогда межбанк был 2830 кто кого загоняет? НБУ продал 50 млн. после чего пошли вниз

в 9:08 утра был межбанк и игра на повышение?
скорее кто-то в долларе остался с вечера и не успел распихать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:04

  Ой+ написав:Більшість кредиток мають індивідуальний термін погашення, а приватівська кредитка зараз малоприваблива, навіть по рейтингу https://finance.ua/ua/cards/cashback-rating.
Нормальні свинорили навряд чи її взагалі користуюють. Приват зараз активно окомісовує все, що в багатьох інших банках бесплатно - за то і живе.

Тем не менее курс всегда 22-25 числа каждого месяца проседает на 15-25 копеек. Вот просто стабильно! С чего бы это, если кредитки "Привата" ну на фиг никому не нужны? :roll: Понятно, что тут не всё на кредитки завязано. Еще и зарплаты надо выплачивать в конце месяца и первых числах следующего. И налоги в бюджет.

Про рейтинг кредиток - это всё туфта. Сравните число клиентов того же "Привата" и какого-нибудь "Конкорда". Небо и земля! Ну да, рейтинг выше у мелких банков, зато числом "бегемот" всё еще перекрывает всех остальных.

  Клаус написав:в связи с карантином - до 30 числа закрывать можно

То до лампочки. Что 25, что 30. Кстати, техподдержка про 30 число в первый раз слышит. Так что можете на штраф нарваться. Или это так глобально - закрыть лимит стандартно до 25 числа, или тянуть до 30?

До 30 числа можно платить по тратам за текущий месяц. А до 25 числа - за предыдущий. Не путайте людей! Вот кто отгулял за кредитные деньги август и сентябрь, те и будут сейчас до 25 числа гасить кредитные лимиты за август. И там суммы будут не малые - отпуска, подготовка к школе, и т.д.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 22 вер, 2020 14:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:19

Запоріжжя 28.20/28.33-28.35
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2825/2830
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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