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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6429643064316432
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:41

Yuri_T да, в 9:00 уже были предварительные цифры /2830 уже было на тот момент, думаете много читают этот форум? тут одни и те же люди причем со всей страны, с Харькова думаю человек 10 если будет уже хорошо, и то время от времени появляются
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О, Гагарин появился, видать, олени выдохлись :)
Вот и начались "20-е числа", под которые олигархи разгоняли себе курс, чтобы выгодно слиться за счет оленей :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:26

Alex2006
А экспортеры что, уже наказаны за жадность?
xsh
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:32

ОВДП-ПОРТФЕЛЬ НЕРЕЗИДЕНТІВ ВПАВ НА 15% З ПОЧАТКУ ЛИПНЯ

За даними НБУ, обсяг ОВДП у портфелі нерезидентів з початку вересня скоротився на 2,8 млрд грн (-3,2%), з початку серпня - на 7,54 млрд грн (-8,2%), з початку ІІІ кварталу - на 15,1 млрд грн (-15,2%), з початку ІІ кварталу - на 35,15 млрд грн (-29,5%), з початку року - на 31,75 млрд грн (-27,4%) до 84 млрд грн.

Обсяг ОВДП у портфелі банків з початку вересня збільшився на 10,65 млрд грн (+2,6%), з початку серпня - на 0,83 млрд грн (+0,2%), з початку ІІІ кварталу - на 9,5 млрд грн (+2,3%), з початку ІІ кварталу - на 80 млрд грн (+23,3%), з початку року - на 88,6 млрд грн (+26,5%) до 422,9 млрд грн.

Загальний обсяг ОВДП в обігу з початку року збільшився на 48,1 млрд грн (+5,84%) - до 870,8 млрд грн.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:35

пирамиды не заканчиваются

Міністерство юстиції Польщі подало клопотання про арешт власника польського Idea Bank Лешека Чарнецького, заявив глава польського Мін`юсту Збігнєв Жьобро, повідомляє Reuters, констатує Liga.net.

Жьобро зазначив, що Чарнецкі підозрюється в шахрайстві, пов`язаному з фінансовою пірамідою GetBack. Як зауважується, банк Чарнецького продавав облігації GetBack.

"Клієнти Idea Bank зазнали величезних збитків. З`явилися всі передумови, щоб просити суд про тимчасовий арешт", - заявив глава Мін`юсту Польщі Збігнєв Жьобро.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:56

  xsh написав:Alex2006
А экспортеры что, уже наказаны за жадность?

Какую жадность? Экспортерам в этом месяце нормально повезло, олени хорошо велись и загнали курс высоко, так что экспортеры в шоколаде, хорошо сольются сейчас.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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