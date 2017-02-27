Додано: Вів 22 вер, 2020 15:32

За даними НБУ, обсяг ОВДП у портфелі нерезидентів з початку вересня скоротився на 2,8 млрд грн (-3,2%), з початку серпня - на 7,54 млрд грн (-8,2%), з початку ІІІ кварталу - на 15,1 млрд грн (-15,2%), з початку ІІ кварталу - на 35,15 млрд грн (-29,5%), з початку року - на 31,75 млрд грн (-27,4%) до 84 млрд грн.



Обсяг ОВДП у портфелі банків з початку вересня збільшився на 10,65 млрд грн (+2,6%), з початку серпня - на 0,83 млрд грн (+0,2%), з початку ІІІ кварталу - на 9,5 млрд грн (+2,3%), з початку ІІ кварталу - на 80 млрд грн (+23,3%), з початку року - на 88,6 млрд грн (+26,5%) до 422,9 млрд грн.



Загальний обсяг ОВДП в обігу з початку року збільшився на 48,1 млрд грн (+5,84%) - до 870,8 млрд грн.

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.