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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:41
Yuri_T да, в 9:00 уже были предварительные цифры /2830 уже было на тот момент, думаете много читают этот форум? тут одни и те же люди причем со всей страны, с Харькова думаю человек 10 если будет уже хорошо, и то время от времени появляются
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
О, Гагарин появился, видать, олени выдохлись
Вот и начались "20-е числа", под которые олигархи разгоняли себе курс, чтобы выгодно слиться за счет оленей
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:32
ОВДП-ПОРТФЕЛЬ НЕРЕЗИДЕНТІВ ВПАВ НА 15% З ПОЧАТКУ ЛИПНЯ
За даними НБУ, обсяг ОВДП у портфелі нерезидентів з початку вересня скоротився на 2,8 млрд грн (-3,2%), з початку серпня - на 7,54 млрд грн (-8,2%), з початку ІІІ кварталу - на 15,1 млрд грн (-15,2%), з початку ІІ кварталу - на 35,15 млрд грн (-29,5%), з початку року - на 31,75 млрд грн (-27,4%) до 84 млрд грн.
Обсяг ОВДП у портфелі банків з початку вересня збільшився на 10,65 млрд грн (+2,6%), з початку серпня - на 0,83 млрд грн (+0,2%), з початку ІІІ кварталу - на 9,5 млрд грн (+2,3%), з початку ІІ кварталу - на 80 млрд грн (+23,3%), з початку року - на 88,6 млрд грн (+26,5%) до 422,9 млрд грн.
Загальний обсяг ОВДП в обігу з початку року збільшився на 48,1 млрд грн (+5,84%) - до 870,8 млрд грн.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:35
пирамиды не заканчиваются
Міністерство юстиції Польщі подало клопотання про арешт власника польського Idea Bank Лешека Чарнецького, заявив глава польського Мін`юсту Збігнєв Жьобро, повідомляє Reuters, констатує Liga.net.
Жьобро зазначив, що Чарнецкі підозрюється в шахрайстві, пов`язаному з фінансовою пірамідою GetBack. Як зауважується, банк Чарнецького продавав облігації GetBack.
"Клієнти Idea Bank зазнали величезних збитків. З`явилися всі передумови, щоб просити суд про тимчасовий арешт", - заявив глава Мін`юсту Польщі Збігнєв Жьобро.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:56
Какую жадность? Экспортерам в этом месяце нормально повезло, олени хорошо велись и загнали курс высоко, так что экспортеры в шоколаде, хорошо сольются сейчас.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:06
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................22.09.2020............23.09.2020
дата розрахунку...............21.09.2020.............22.09.2020
Євро..................................33,1996..................33,1151
Долар США.......................28,2022..................28,2059
После полудня гривна отыграла 0.4 копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, немного постояли и к 11 потеряли еще копейку. Еще через полчаса опустились сразу на 3 копейки, растянув на полкопейки спред. Если верить сообщениям о весьма объемной интервенции спозаранку, обороты сегодня весьма высоки.
Справочный курс встретили котировками 28.1600 - 28.1850, что на 5 копеек ниже открытия.
После 12, снова сузив спред до рабочих 2 копеек, выросли на 3 копейки и сразу же на копейку откатились. После обеда выросли на 2 копейки. Утреннее сообщение об интервенции НБУ выглядело непонятным, но ход торгов показал, что ее объем был подобран очень точно. Его хватило, чтобы сбить ажиотаж и немного просесть, но в итоге сохранился очень легкий дефицит валюты, который позволил вернуть котировки к утренним уровням. Смысл столь жесткого регулирования не вполне ясен, но техническое исполнение безупречно.
Официальный курс встретили котировками 28.2000 - 28.2200. За день снизились на 1 копейку относительно открытия и на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. При этом официальный курс повысился на треть копейки.
Этот день в истории:
2019 - 24.4326 (-18) +377
2018 - 28.0629 (+0) +14
2017 - 26.2616 (+3)
2016 - 25.9228 (-5)
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Такое впечатление что для ПиС сильно важно чтобы даже в дальних уголках земного шара знали об этом деле тянущемся уже третий год.
Ну а в деле ГетБека пирамид ровно столько же сколько их к примеру в деле Михайловского. Тоесть нисколько. Мошеничество - наверное да. Финансовая пирамида - нет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Прием 28,15-20
Продажа 28.30
Дрогнули , но пот с лица вытирать рано .
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:27
Курс доллара (ПОВ, опт), 16-17:
Харьков 28.26 - 28.29 (утром 28.30 - 28.35),
диапазон котировок: 28.24..28.26 - 28.29(30)
Чернигов 28.17 - 28.28 (28.24 - 28.34)
Сумы 28.20 - 28.30 (28.20 - 28.35)
Полтава 28.20 - 28.27 (28.25 - 28.35)
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