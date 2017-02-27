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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:34
к слову, онлайнеры снизили продажу с самого утра. и не рыпаются.
Альфа 28,26
Аваль 28,33
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:17
2825/2829
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:17
Yuri_T написав:
к слову, онлайнеры снизили продажу с самого утра. и не рыпаются.
Альфа 28,26
Аваль 28,33
У Альфы с утра было 28,07/28,28
Сейчас - 28,12/28,26. Подтянули биды.
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