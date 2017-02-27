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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64316432643364346435>
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:34

к слову, онлайнеры снизили продажу с самого утра. и не рыпаются.
Альфа 28,26
Аваль 28,33
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2825/2829
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:17

  Yuri_T написав:к слову, онлайнеры снизили продажу с самого утра. и не рыпаются.
Альфа 28,26
Аваль 28,33


У Альфы с утра было 28,07/28,28
Сейчас - 28,12/28,26. Подтянули биды.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:45

  lrs7719 написав:
  Yuri_T написав:к слову, онлайнеры снизили продажу с самого утра. и не рыпаются.
Альфа 28,26
Аваль 28,33


У Альфы с утра было 28,07/28,28
Сейчас - 28,12/28,26. Подтянули биды.

гагарин всё равно хитрее.
покупает у бабушек на хлебушек дороже. :mrgreen:
зы. любопытно, конечно, куда качнётся маятник.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:48

  greenozon написав:
  zРадио написав:) предположения о 3-5%?


бувало й значно більше


За 10 последних лет (2009-2018) инфляция доллара в США составила 19,51% или 1,8% в год. Но не всегда инфляция доллара в США была такой низкой. В период с 70-го по 80-й год она колебалась от 5 до 15%.


Сегодня для высокой инфляции в США нет ни одной предпосылки, включая рост денежной массы, нивелируемый снижением скорости оборачиваемости.


Inflation to be below 2% for number of years - Fed's Evans
https://www.teletrader.com/inflation-to ... internal=1
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:15

  hxbbgaf написав:Скорость оборачиваемости может измениться в один миг, когда все поймут, что эти ворохи бумаги, на которых они сидят, и нолики на счетах, могут стать никчемными. Вернее, тогда будет уже поздно. Законы экономики никому обмануть не удастся. в СССР тоже думали, что колбаса будет вечно по 2.20, сколько денег ни напечатай, но когда начали печатать, через год-два все и рухнуло.


Вот именно - не пытайтесь обмануть законы экономики. Инфляция в условиях бездефицитного производства - продукт потребительского ажиотажа, которого даже до начала коронакризиса не видно было.

Более того, неизвестно, что его может спровоцировать в ближайшем будущем, поскольку с одной стороны спрос на людской труд (читай - будущие потребительские доходы и расходы) тает, с другой - ставки кредитования опустились до нулевой маржинальности капитала, и падать ниже им просто некуда.

Вы ведь уже сели в лужу - полгода безудержной эмиссии, а инфляция падает, а не растет. Зачем продолжаете настаивать?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:39

  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:Скорость оборачиваемости может измениться в один миг, когда все поймут, что эти ворохи бумаги, на которых они сидят, и нолики на счетах, могут стать никчемными. Вернее, тогда будет уже поздно. Законы экономики никому обмануть не удастся. в СССР тоже думали, что колбаса будет вечно по 2.20, сколько денег ни напечатай, но когда начали печатать, через год-два все и рухнуло.


Вот именно - не пытайтесь обмануть законы экономики. Инфляция в условиях бездефицитного производства - продукт потребительского ажиотажа, которого даже до начала коронакризиса не видно было.

Более того, неизвестно, что его может спровоцировать в ближайшем будущем, поскольку с одной стороны спрос на людской труд (читай - будущие потребительские доходы и расходы) тает, с другой - ставки кредитования опустились до нулевой маржинальности капитала, и падать ниже им просто некуда.

Вы ведь уже сели в лужу - полгода безудержной эмиссии, а инфляция падает, а не растет. Зачем продолжаете настаивать?

В неньці аналогічно. І курс ледве-ледве загнали на 28+
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:08

  flyman написав:
  zРадио написав:
Вот именно - не пытайтесь обмануть законы экономики. Инфляция в условиях бездефицитного производства - продукт потребительского ажиотажа, которого даже до начала коронакризиса не видно было.

Более того, неизвестно, что его может спровоцировать в ближайшем будущем, поскольку с одной стороны спрос на людской труд (читай - будущие потребительские доходы и расходы) тает, с другой - ставки кредитования опустились до нулевой маржинальности капитала, и падать ниже им просто некуда.

Вы ведь уже сели в лужу - полгода безудержной эмиссии, а инфляция падает, а не растет. Зачем продолжаете настаивать?

В неньці аналогічно. І курс ледве-ледве загнали на 28+


Вообще радикально по-другому. У нас инфляция - продукт высокой стоимости капитала в силу высоких рисков ведения бизнеса. Плюс отчасти - продукт дефицита валюты, через импорт влияющий на себестоимость. В Штатах эта проблема напрочь отсутствует. Доллар - валюта и прайсинга, и расчетов. Ну а высокой стоимости капитала нет уже 40 лет в силу внутренней стабильности и глобализации кэшфлоу.

PS: да, и кто курс еле-еле куда-то загонял? Спекулянты? У нас вообще гении из НБУ, Минфина и МЭРТ считают, что рыночный курс - тот, который складывается на межбанковском междусобойчике. Сальдо внешней торговли и трансграничный паритет цен при этом игнорируются чуть более, чем полностью. Дефицит залатают кредитами, обременив бюджет, и вуаля... Но время от времени пирамида долгов падает, и возникает необходимость оставить держателей гривны в дураках - происходит девальвация
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Сегодня для высокой инфляции в США нет ни одной предпосылки, включая рост денежной массы, нивелируемый снижением скорости оборачиваемости.

забули за чорного лебедя
приклад нннада?
корона :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:30

  greenozon написав:
  zРадио написав:Сегодня для высокой инфляции в США нет ни одной предпосылки, включая рост денежной массы, нивелируемый снижением скорости оборачиваемости.

забули за чорного лебедя
приклад нннада?
корона :)

зРадіо віщає зраду, хоча йому видно і так, що економіки які розвиваються впали менше чим розвинуті. Сталося це тому, що останні прийшли до межі кредиту в 0%.
А в інших ще є "запас міцності" про кредутуванню економіки (монетарне стимулювання економіки).
Востаннє редагувалось flyman в Вів 22 вер, 2020 19:32, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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