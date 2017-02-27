Додано: Вів 22 вер, 2020 19:08

flyman написав: zРадио написав:

Вот именно - не пытайтесь обмануть законы экономики. Инфляция в условиях бездефицитного производства - продукт потребительского ажиотажа, которого даже до начала коронакризиса не видно было.



Более того, неизвестно, что его может спровоцировать в ближайшем будущем, поскольку с одной стороны спрос на людской труд (читай - будущие потребительские доходы и расходы) тает, с другой - ставки кредитования опустились до нулевой маржинальности капитала, и падать ниже им просто некуда.



Вы ведь уже сели в лужу - полгода безудержной эмиссии, а инфляция падает, а не растет. Зачем продолжаете настаивать? Вот именно - не пытайтесь обмануть законы экономики. Инфляция в условиях бездефицитного производства - продукт потребительского ажиотажа, которого даже до начала коронакризиса не видно было.Более того, неизвестно, что его может спровоцировать в ближайшем будущем, поскольку с одной стороны спрос на людской труд (читай - будущие потребительские доходы и расходы) тает, с другой - ставки кредитования опустились до нулевой маржинальности капитала, и падать ниже им просто некуда.Вы ведь уже сели в лужу - полгода безудержной эмиссии, а инфляция падает, а не растет. Зачем продолжаете настаивать?

В неньці аналогічно. І курс ледве-ледве загнали на 28+ В неньці аналогічно. І курс ледве-ледве загнали на 28+

Вообще радикально по-другому. У нас инфляция - продукт высокой стоимости капитала в силу высоких рисков ведения бизнеса. Плюс отчасти - продукт дефицита валюты, через импорт влияющий на себестоимость. В Штатах эта проблема напрочь отсутствует. Доллар - валюта и прайсинга, и расчетов. Ну а высокой стоимости капитала нет уже 40 лет в силу внутренней стабильности и глобализации кэшфлоу.PS: да, и кто курс еле-еле куда-то загонял? Спекулянты? У нас вообще гении из НБУ, Минфина и МЭРТ считают, что рыночный курс - тот, который складывается на межбанковском междусобойчике. Сальдо внешней торговли и трансграничный паритет цен при этом игнорируются чуть более, чем полностью. Дефицит залатают кредитами, обременив бюджет, и вуаля... Но время от времени пирамида долгов падает, и возникает необходимость оставить держателей гривны в дураках - происходит девальвация